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Мексиканская актриса восхитилась оливье и блинами в Москве

В интервью Кино Mail звезда фильма «Василий» Барбара де Рехиль призналась в любви к «оливовому салату»
Барбара де Рехиль на прогулке по Москве
Барбара де Рехиль на прогулке по Москве

Популярная мексиканская актриса Барбара де Рехиль, снявшаяся в комедии «Василий» с Александром Петровым, поделилась с Кино Mail своим мнением о блюдах русской кухни.

Зарубежная звезда, посетившая Москву, рассказала, что ей понравился оливье, точнее — «оливовый салат». Правда, по словам Барбары, это блюдо не уникально: «В Мексике мы вполне можем приготовить что-то похожее».

Винегрет и селедку под шубой исполнительница тоже пробовала. Но вне конкуренции оказались блины. Их звезда отведала с икрой и сметаной.

«Это было очень вкусно, в blini я буквально влюбилась», — поделилась актриса.

Читайте эксклюзивное интервью Барбары де Рехиль на Кино Mail, там актриса делится подробностями съемок с Петровым и впечатлением от общения с русскими.