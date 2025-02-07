Популярная мексиканская актриса Барбара де Рехиль, снявшаяся в комедии «Василий» с Александром Петровым, поделилась с Кино Mail своим мнением о блюдах русской кухни.
Зарубежная звезда, посетившая Москву, рассказала, что ей понравился оливье, точнее — «оливовый салат». Правда, по словам Барбары, это блюдо не уникально: «В Мексике мы вполне можем приготовить что-то похожее».
Винегрет и селедку под шубой исполнительница тоже пробовала. Но вне конкуренции оказались блины. Их звезда отведала с икрой и сметаной.
«Это было очень вкусно, в blini я буквально влюбилась», — поделилась актриса.
Читайте эксклюзивное интервью Барбары де Рехиль на Кино Mail, там актриса делится подробностями съемок с Петровым и впечатлением от общения с русскими.