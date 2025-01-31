Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

15-летняя дочь Юлии Пересильд показала фото в платье с глубоким декольте

Анна Пересильд поделилась кадрами из откровенной фотосессии в соцсети

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Так, на одном размещенном снимке 15-летняя звезда популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» запечатлена в черном платье, оформленном декольте до пупка. При этом можно заметить, что изделие оголяет плечи и спину знаменитости.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

Кроме того, Пересильд поделилась кадрами, на которых предстала в шортах длины мини и укороченной коричневой шубе. Также за время съемки она примерила черное облегающее боди.