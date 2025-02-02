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Снявшаяся с Петровым мексиканская актриса высказалась о русских

Сыгравшая с Александром Петровым в комедии «Василий» Барбара де Рехиль рассказала Кино Mail о разнице в менталитетах
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Барбара де Рехиль на съемках фильма «Василий»
Барбара де Рехиль на съемках фильма «Василий»

Барбара де Рехиль, снявшаяся вместе с Александром Петровым в комедии «Василий», дала эксклюзивное интервью Кино Mail, в котором поделилась впечатлениями от русских людей.

В частности, актриса отметила, что поначалу русские казались ей «холодными, отстраненными».

Но со временем Барбара поняла, что дело в другом. «Русские не носят масок», — сказала исполнительница. А вот мексиканцы, по ее словам, стараются всегда выглядеть счастливыми.

«В Мексике вы приходите в ресторан, там вас встречает официант, у которого настроение хуже некуда, а он все равно улыбается», — поделилась Рехиль.

Русские люди в этом смысле показались мексиканской звезде более честными.