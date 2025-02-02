Барбара де Рехиль, снявшаяся вместе с Александром Петровым в комедии «Василий», дала эксклюзивное интервью Кино Mail, в котором поделилась впечатлениями от русских людей.
В частности, актриса отметила, что поначалу русские казались ей «холодными, отстраненными».
Но со временем Барбара поняла, что дело в другом. «Русские не носят масок», — сказала исполнительница. А вот мексиканцы, по ее словам, стараются всегда выглядеть счастливыми.
«В Мексике вы приходите в ресторан, там вас встречает официант, у которого настроение хуже некуда, а он все равно улыбается», — поделилась Рехиль.
Русские люди в этом смысле показались мексиканской звезде более честными.