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Звезда «Аноры» снялся топлес для иностранного журнала

Актер Марк Эйдельштейн принял участие в фотосессии для американского журнала Harper’s Bazaar

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся топлес для американской версии журнала Harper’s Bazaar. Соответствующие снимки появились на сайте иностранного издания.

Марк Эйдельштейн в американском журнале Harper’s Bazaar
Марк Эйдельштейн в американском журнале Harper’s Bazaar

22-летний актер, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), предстал на размещенных кадрах с обнаженным торсом. Звезда «Аноры» позировал перед камерой в черных брюках с клетчатой драпировкой и лакированных туфлях из ассортимента люксового бренда Loewe.

Кроме того, Эйдельштейн примерил за время съемки темно-серые широкие штаны, черное пальто и ярко-зеленую рубашку марки Prada. Для данного образа стилисты также предложили ему надеть кожаные туфли того же бренда.

Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times (NYT) признала Марка Эйдельштейна одним из самых стильных людей 2024 года. В рейтинге издания он оказался наряду с мировыми знаменитостями, в том числе актером Дэниэлом Крейгом, олимпийской спортсменкой Ким Е Джи, певицей Арианой Гранде, актрисой Деми Мур, внуком Джона Кеннеди Джеком Шлоссбергом, поп-исполнительницей Бейонсе и другими звездами.