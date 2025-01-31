Звезда «Аноры» снялся топлес для иностранного журнала

22-летний актер, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), предстал на размещенных кадрах с обнаженным торсом. Звезда «Аноры» позировал перед камерой в черных брюках с клетчатой драпировкой и лакированных туфлях из ассортимента люксового бренда Loewe.