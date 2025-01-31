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Алла Сурикова трогательно простилась с Домом кино: «Старый уходит в небытие»

Режиссер Алла Сурикова произнесла трогательную речь перед закрытием Дома кино
Алла Сурикова
Алла Сурикова

Народная артистка России Алла Сурикова произнесла трогательную речь на своем творческом вечере, который состоялся перед закрытием московского Дома кино на реконструкцию 1 февраля. Об этом сообщает kp.ru.

Сурикова рассказала, что премьеры всех ее фильмов проходили в этом здании. Она заявила, что помимо этого было и «много всего другого хорошего»: в его стенах люди встречались, влюблялись и заводили семьи.

«Старый Дом кино уходит в небытие. На его месте должны построить новый. Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни ему», — заявила артистка.

Алла подчеркнула, что пусть стены Дома кино и снесут, но у нее останутся воспоминания. Она рассказала о том, как начинала свою карьеру режиссера — свою первую работу постановщица получила в юмористическом проекте «Ералаш». Сейчас, поделилась режиссер, она работает над новым киножурналом «Выкрутасы».

На мероприятии, которое прошло 29 января, также показали фрагменты картин Суриковой. А между показами постановщица успела рассказать, что Андрей Миронов заработал много денег благодаря ее комедии «Будьте моим мужем».

«Ни одна женщина мне столько не платила, как вы», — вспомнила слова Миронова режиссер.