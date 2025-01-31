Ольга Кузьмина высказалась о нашумевшем фильме «Анора», который недавно был номинирован на престижную американскую премию «Оскар» в нескольких категориях. Актриса призналась, что посмотрела фильм, и он ее не очень впечатлил.
«“Оскар” и Канны всегда были “высшим стандартом” в оценке кинопроизводства. И, если они называли какой-то фильм лучшим, то это чаще всего не вызывало сомнений. А сегодня? Они хотят сказать, что лучше “Аноры” за этот год не было фильмов?» — задалась вопросом звезда «Чебурашки».
Она также не понимает, почему ее коллегу Юру Борисова номинировали в категории «Лучшая мужская роль второго плана». По мнению Кузьминой, роль актера была маленькой и не до конца раскрытой.
«Достоин ли этот сценарий номинации на “Оскар”? Достоин ли этот монтаж? Что в нем особенного? Плохого в нем ничего нет, но ведь и уникального тоже? Все артисты сыграли замечательно. Каждый абсолютно точно на своем месте. И Юра Борисов, как всегда, профессионально и талантливо исполнил свою роль. Но мне просто непонятно, почему именно эта маленькая, не до конца раскрытая (со сценарной точки зрения) роль получила номинацию? Что в ней такого?» — удивилась актриса.
Она также призналась, что сама никогда не мечтала получить «Оскар», потому что ей это казалось чем-то нереальным. Кузьмина предположила, что любовь зрителей за роли в сериалах может стать важнее, чем «за что-то непонятное, но номинированное на “Оскар”».
Ранее Даниил Воробьев признался, что очень рад за Юру Борисову и гордится тем, что коллегу номинировали на «Оскар».