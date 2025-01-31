«Достоин ли этот сценарий номинации на “Оскар”? Достоин ли этот монтаж? Что в нем особенного? Плохого в нем ничего нет, но ведь и уникального тоже? Все артисты сыграли замечательно. Каждый абсолютно точно на своем месте. И Юра Борисов, как всегда, профессионально и талантливо исполнил свою роль. Но мне просто непонятно, почему именно эта маленькая, не до конца раскрытая (со сценарной точки зрения) роль получила номинацию? Что в ней такого?» — удивилась актриса.