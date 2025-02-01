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Мексиканская звезда рассказала о съемках с Александром Петровым: «Была напугана»

Актриса комедии «Василий» Барбара де Рехиль поделилась с Кино Mail впечатлениями от работы с русским артистом
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Александр Петров и Барбара де Рехиль в фильме «Василий»
Александр Петров и Барбара де Рехиль в фильме «Василий»

Мексиканская актриса Барбара де Рехиль, сыгравшая в комедии «Василий» вместе с Александром Петровым, рассказала в эксклюзивном интервью Кино Mail о том, как проходили их общие съемки.

«Работалось отлично, — поделилась Барбара, — хотя признаюсь, поначалу я была немного напугана».

Проблема оказалась не в языковом барьере, а в том, что русские казались зарубежной исполнительнице очень холодными и отстраненными.

«Потом я познакомилась с Сашей, с режиссером и продюсерами фильма, и у меня открылись глаза, — заверила Барбара. — Нет, русские вовсе не холодны, и вообще они во многом похожи на мексиканцев — они тоже живут, смеются, излучают тепло».

Она также поделилась впечатлениями от русской кухни и заверила, что не смотрела мексиканские сериалы, которые были популярны в России.