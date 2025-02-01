«Потом я познакомилась с Сашей, с режиссером и продюсерами фильма, и у меня открылись глаза, — заверила Барбара. — Нет, русские вовсе не холодны, и вообще они во многом похожи на мексиканцев — они тоже живут, смеются, излучают тепло».