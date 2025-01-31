66-летняя Шэрон Стоун появилась на публике в облегающем платье с разрезом

Голливудская актриса Шэрон Стоун вышла в свет в облегающем платье с разрезом до бедра. Звезда «Основного инстинкта» стала гостьей концерта Американской ассоциации кардиологов «Go Red For Women». Артистка вышла на сцену и произнесла речь перед собравшимися. Кадрами с мероприятия поделилась в соцсетях студентка-медик из Алабамы Эбби Стокард, которая выиграла конкурс «Мисс Америка 2025».
Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции. Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес, йогу, плавание, а также внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.
У актрисы трое приемных сыновей: Роэн, Лэрд и Куинн. За старшего мальчика звезда боролась с журналистом Филом Бронштейном. В 2003 году супруг артистки подал заявление на развод, и суд в итоге присудил опеку над ребенком отцу. По словам знаменитости, это произошло в том числе из-за одного кадра в «Основном инстинкте». Она рассказывала в подкасте Table for Two, как роль в фильме изменила ее жизнь. Стоун признавалась, что для нее это стало настоящей трагедией, которая спровоцировала ментальные и физические проблемы со здоровьем.
Ранее Шэрон Стоун узнала, что приходится родственницей императору Карлу Великому.