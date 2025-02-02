О чем фильм «По барам»
POV: тебе за тридцать и ты пытаешься собрать школьных друзей, чтобы пройти с ними по двадцати барам за ночь. Твои друзья: ведущий Ярик занят на свадьбе, рок-музыкант Вадим в туре до конца месяца, а подкаблучнику Мише рано вставать на работу. Но ты — Семен, доцент философских наук и «великий комбинатор», который отказывается взрослеть и умеет убеждать, а значит, эпичный забег по питейным заведениям, или бархоппинг, состоится.
В эту ночь у бывших одноклассников будет все: бильярд, электросамокаты, массажный салон, внезапное камео одного очень известного кинематографиста и, конечно же, драка. Они поговорят о женщинах и мастурбации, вспомнят свой 2007-й, но главное откровение о мужской дружбе накроет их в самом конце пути.
Зачем смотреть
«По барам» — легкая и скабрезная комедия от режиссера и сценариста Александра Фомина, чья дебютная работа «Молодой человек», отчасти вдохновленная личным опытом, трижды окупилась в прокате и запомнилась зрителям коротким, но ярким и самоироничным появлением Данилы Козловского. В новом фильме Фомин осмысляет кризис 30-летия, мирится с безвозвратным уходом юности и признается в симпатии новой маскулинности.
Как и в «Молодом человеке», лицом и голосом автора в фильме «По барам» становится Павел Табаков (которому, к слову, только в этом году стукнет 30). Под бесстыдные отсылки к «Слову пацана», «Бригаде», Киркорову и другим поп-культурным явлениям он надрывно склеивает осколки былой дружбы. Но стаи больше нет. Все «волки», да и сам он, заблудились в бетонном лесу: герой Дмитрия Ендальцева получает израильский паспорт, «чтобы был», персонаж Эльдара Калимулина разочаровывается в детских мечтах, а слабохарактерный тюфяк в исполнении Александра Алябьева и вовсе собирается жениться.
Почти два часа все более нестабильная по мере опьянения героев камера пытается следить за их бравурным шествием по барной Москве, а в финале находит их на принципиально новом уровне откровенности, где выясняется, что работать над отношениями не стыдно, любить своего друга — «не гейство», а толерантность — не грех. Бесхитростный, но теплый и человечный утренний монолог парадоксально протрезвевшего за ночь Семена вместе с бодрыми и комичными флешбэками нивелируют раздражение от сомнительных острот и картонных диалогов.
Почему можно не смотреть
Однако «По барам» — нескрываемый косплей комедий «О чем говорят мужчины», «Мальчишник в Вегасе» и «Армагеддец», при этом совершенно необязательный, если вы видели все эти прекрасные фильмы. Конца света здесь нет, «разговоры мужчин» — как у шестиклассников за вейпом в школьном туалете, а юмор эпохи застойного КВН и стереотипные шутки про женщин и евреев настолько на грани, что порой за происходящее на экране становится стыдно.
К счастью, Александр Фомин разбавляет «Петросяна на коньяке» (один из коктейлей в меню главных героев) своим собственным присутствием в кадре — в узнаваемой и действительно смешной истории полузабытого пятого члена стаи Лехи, который никак не может присоединиться к эпичной тусовке. Без него интоксикация комедией «По барам» была бы неизлечимой.