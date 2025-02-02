Как и в «Молодом человеке», лицом и голосом автора в фильме «По барам» становится Павел Табаков (которому, к слову, только в этом году стукнет 30). Под бесстыдные отсылки к «Слову пацана», «Бригаде», Киркорову и другим поп-культурным явлениям он надрывно склеивает осколки былой дружбы. Но стаи больше нет. Все «волки», да и сам он, заблудились в бетонном лесу: герой Дмитрия Ендальцева получает израильский паспорт, «чтобы был», персонаж Эльдара Калимулина разочаровывается в детских мечтах, а слабохарактерный тюфяк в исполнении Александра Алябьева и вовсе собирается жениться.