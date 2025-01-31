Звезду «Дневника Бриджит Джонс» заподозрили в помолвке

Недавно стало известно, что Рене Зеллвегер впервые за долгое время снялась для журнала Vogue и дала интервью Хью Гранту. Автором съемки выступил фотограф Николай фон Бисмарк. Актриса позировала в облегающем черном жакете с шелковым платком и цветком. Она, по мнению пользователей соцсетей, снова сильно похудела.