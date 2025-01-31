Звезду «Дневника Бриджит Джонс» заподозрили в помолвке

Звезду «Дневника Бриджит Джонс», актрису Рене Зеллвегер заподозрили в помолвке с Антом Энстидом. Об этом сообщает Dailу Mail.
Рене Зеллвегер вместе с бойфрендом Антом Энстидом посетила премьеру фильма «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки». Поклонники обратили внимание на безымянный палец актрисы. Он был заклеен пластырем. Они предположили, что на нем есть помолвочное кольцо.
Недавно стало известно, что Рене Зеллвегер впервые за долгое время снялась для журнала Vogue и дала интервью Хью Гранту. Автором съемки выступил фотограф Николай фон Бисмарк. Актриса позировала в облегающем черном жакете с шелковым платком и цветком. Она, по мнению пользователей соцсетей, снова сильно похудела.
Ранее Рене Зеллвегер и Хью Грант воссоединились на премьере «Бриджит Джонс 4».