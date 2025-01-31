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Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта: все, что известно о наследниках звезд Голливуда

Сколько родных детей у некогда одной из самых красивых пар Голливуда? Чем они занимаются? Как они выглядят сегодня? Отвечаем на самые популярные вопросы о детях Питта и Джоли
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и ШайлоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Одна из самых красивых и обсуждаемых пар Голливуда, Анджелина Джоли и Брэд Питт, объявила о расставании еще в сентябре 2016 года, а официально многоэтапный развод завершился спустя восемь лет. Но слухи продолжают преследовать звездное семейство, и в центре светских новостей часто оказываются дети Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Сколько детей у Анджелины Джоли и Брэда Питта

Знаменитые актеры являются многодетными родителями, они воспитали шестерых детей. Трое из наследников были усыновлены, а еще трое являются родными детьми звездной пары. В своих интервью Анджелина Джоли неоднократно признавалась, что дети изменили ее жизнь, научили по-другому относиться к миру и стали для нее самыми близкими людьми.

Родные дети Анджелины Джоли и Брэда Питта

Одними из самых популярных и обсуждаемых наследников в мире являются родные дети Анджелины Джоли и Брэда Питта. Всего у пары родилось трое биологических детей.

Шайло Нувель Джоли-Питт

Шайло Джоли-Питт
Шайло Джоли-ПиттИсточник: JC Olivera / Stringer / Getty Images Entertainment / Getty Images North America

Шайло Нувель появилась на свет 27 мая 2006 года, через год после выхода на экраны фильма «Мистер и миссис Смит», на съемках которого у актеров начался роман. Малышка стала первым биологическим ребенком Джоли и Питта. Она родилась в Свакопмунде, где родители уединились от преследования папарацци, и имеет также гражданство Намибии. Появление наследницы вызвало большой интерес, и первые фото девочки были проданы прессе за 10 000 000 долларов, средства были пожертвованы на благотворительность.

Уже с детства Шайло интересовала гуманитарная деятельность мамы, в девятилетнем возрасте она отправилась с Джоли на Ближний Восток с миссией, посвященной Всемирному дню беженцев, а в дальнейшем объездила практически весь мир. В свободное время девушка изучает иностранные языки, учится играть на музыкальных инструментах, а также всерьез увлекается танцами, занимаясь в элитной студии в Лос-Анджелесе.

В двухлетнем возрасте Шайло Нувель снялась в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» вместе с отцом Брэдом Питтом, а в 10 лет озвучила Шуай Шуай в мультфильме «Кунг-фу Панда 3». В августе 2024 года Шайло Джоли-Питт официально сменила фамилию, став просто Джоли. 

Нокс Леон Джоли-Питт

Анджелина Джоли с сыном Ноксом
Анджелина Джоли с сыном НоксомИсточник: Legion-Media.ru

12 июля 2008 года в Ницце первым из близнецов появился на свет Нокс Леон. Мальчика назвали в честь дедушки Питта, Хэла Нокса Хиллхауса. Джоли отмечала в интервью, что малыш был очень похож на своего отца, и по характеру, и внешне.

Хотя Брэд Питт возражал против того, чтобы дети получали домашнее образование, Нокс учился на дому, уделяя много внимания освоению иностранных языков, игре на музыкальных инструментах, футболу, скейтбордингу и занятиям по самообороне. Также он интересуется пилотированием.

Несмотря на предельный интерес к его персоне, Нокс Леон остается в тени звездных родителей и предпочитает не афишировать свои достижения. Молодой человек охотно участвует в благотворительности: юношу заметили, когда он вместе с мамой, сестрами и братьями продавал органические лакомства для собак, чтобы собрать средства для бездомных животных. Джоли также рассказывала в интервью, что сын любит делать ей сюрпризы.

Вивьен Маршелин Джоли-Питт

Вивьен Джоли-Питт
Вивьен Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Самая младшая из родных детей Джоли и Питта, сестра-близнец Нокса, Вивьен, получила второе имя в память о бабушке Маршелин Бертран: мать Джоли умерла от рака в 2007 году.  Хотя дети Джоли и Питта часто проводили время на съемочных площадках, но сами в съемках почти не участвовали. Исключением стала Вивьен Маршелин, сыгравшая вместе с мамой в «Малефисенте»: четырехлетняя девочка появилась в роли принцессы Авроры в детстве героини. Одной из причин ее кинодебюта стало то, что другие маленькие дети боялись приближаться к актрисе в образе колдуньи.

В 8 лет Вивьен начала изучать арабский язык. Она любит животных, жила в доме с бурундуками в Камбодже, а когда ее любимый кролик умер, чтобы пережить потерю, Вивьен взяла двух кроликов-инвалидов. Девушка увлекается театром, в 2023 году Вивьен Маршелин помогала маме ставить бродвейский мюзикл «Аутсайдеры».

Приемные дети Анджелины Джоли и Брэда Питта

Звездная мама не раз шутила в интервью, что у нее нет светской жизни, так как ее ей заменили дети. Поэтому сложно сказать, сколько приемных детей у Джоли будет в будущем, но сейчас у актрисы их трое.

Мэддокс Шиван Джоли-Питт

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом и сыном Мэддоксом
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом и сыном МэддоксомИсточник: Alloverpress

Мальчика из бедной камбоджийской деревни Мэддокса Шивана (носившего имя Рат Вибол) Джоли усыновила в 2002 году, в возрасте семи месяцев, вместе со своим вторым мужем, актером Билли Бобом Торнтоном. Анджелина познакомилась с малышом из приюта, когда снималась в фильме «За гранью». Брэд Питт усыновил мальчика в 2006 году, но позднее у них сложились сложные отношения. Конфликт Брэда с Мэддоксом был назван в качестве одной из причин развода пары.

Мэддокс помогал маме на съемках фильмов «Лазурный берег» и «Сначала они убили моего отца», снимался с отцом в фильме «Война миров Z» (без упоминания в титрах). Джоли основала «Фонд Мэддокса Джоли-Питта», который помогает развитию инфраструктуры и социальных объектов Камбоджи, что сделало юношу известным на родине.

Мэддокс Шиван знает английский, кхмерский и французский языки, играет на гитаре, в подростковом возрасте любил экспериментировать с внешним видом. Как и мама, он получил лицензию пилота. Мэддокс интересуется наукой: в 2019 году он поступил в южнокорейский университет Йонсей на факультет биотехнологии. 

Захара Марли Джоли-Питт

Анджелина Джоли с дочерью Захарой
Анджелина Джоли с дочерью ЗахаройИсточник: Rex / Fotodom.ru

Захару, которая родилась в Эфиопии в 2005 году, Анджелина удочерила в возрасте полугода. Актриса считала, что девочка — сирота, но позднее выяснилось, что мать Захары жива. Фонд Джоли-Питта финансирует благотворительную программу «Захара» и Детский центр «Захара», которые занимаются лечением туберкулеза в Эфиопии.

В детстве Захара попробовала себя в Голливуде, озвучив роль в анимационной ленте «Кунг-фу Панда 3». В 2019 году девушка запустила свою ювелирную линию Zahara Collection, доходы от продажи украшений пошли на благотворительность. Захара учится в колледже «Спелман» для афроамериканцев и состоит в студенческом движении.

Пакс Джоли-Питт

Анджелина Джоли с сыном Паксом Джоли-Питтом
Анджелина Джоли с сыном Паксом Джоли-ПиттомИсточник: Rex / Fotodom.ru

В 2007 году супруги усыновили трехлетнего вьетнамского мальчика Пакса Тьена, носившего при рождении имя Фэм Квань. Малыша взяли из приюта.

Пакс снялся в массовке фильма «Малефисента» и был помощником режиссера в военной драме «Без крови», снятой Джоли. Юноша интересуется музыкой, пробовал себя в качестве диджея, любит скорость и несколько раз попадал в аварии на электровелосипеде.

Фото детей Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2024 и в 2025 году

Шайло Джоли-Питт
Шайло Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media
Анджелина Джоли с сыном Ноксом
Анджелина Джоли с сыном НоксомИсточник: Legion-Media.ru
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен
Анджелина Джоли с дочерью ВивьенИсточник: Legion-Media.ru
Мэддокс Джоли-Питт
Мэддокс Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru
Захара и Мэддокс Джоли-Питт
Захара и Мэддокс Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru
Пакс Джоли-Питт
Пакс Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Как развод Анджелины Джоли и Брэда Питта повлиял на детей

Расставание родителей стало сложным периодом для шестерых детей Джоли и Питта. Актеры объявили о разрыве в 2016 году после бурной ссоры в самолете, во время которой Питт якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Дети встали на сторону матери, практически перестав общаться с отцом, часть из них официально отказались от его фамилии. Нейтралитет сохранял лишь родной сын артиста Нокс.

Процесс длился почти 8 лет, на протяжении которых стороны то и дело предъявляли друг другу различные обвинения. За эти годы речь шла в том числе и об опеке над детьми, но четверо из них за это время успели стать совершеннолетними, над двумя оставшимися Джоли добилась опеки. 

Почему дети редко появляются на публике

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта, в отличие от своих звездных родителей, совсем не публичные персоны и не участвуют в светской жизни селебрити. Но иногда братья и сестры сопровождают маму на мероприятиях и кинопремиях, тогда их можно увидеть на красной дорожке. Также Захара, Вивьен и Мэддокс вместе с Джоли посещают встречи с законодателями и приемы в Белом доме. 

Анджелина Джоли с сыном Ноксом и дочерью Вивьен
Анджелина Джоли с сыном Ноксом и дочерью ВивьенИсточник: Legion-Media

Необычные факты о жизни детей Джоли и Питта 

Жизнь большого многонационального семейства интересна и удивительна. Вот только несколько фактов о родных и приемных детях Джоли и Питта.

  1. Малышка из воска. Шайло Нувель стала самым маленьким ребенком, увековеченным в нью-йоркском Музее мадам Тюссо. За каждое фото с фигурой двухмесячной девочки и ее родителей музей жертвует ЮНИСЕФ 1 доллар.
  2. Миллионы за фото. Первые фотографии детей Джоли и Питта были проданы за рекордные суммы: Шайло — за 10 000 000 долларов, а близнецов Вивьен и Нокса — за 14 000 000 долларов. Деньги были пожертвованы на благотворительность.
  3. Дети родились в разных странах. Камбоджа, Вьетнам, Намибия, Эфиопия, Франция.
  4. Семья пилотов. Нокс и Мэддокс, как и сама Анджелина, умеют пилотировать самолет.
  5. Питт присутствовал при родах двойни и даже сам перерезал пуповины Нокса и Вивьен. Брат старше сестры на одну минуту.
  6. Дочки голливудской дивы носят наряды мамы. Сестры часто выбирают для светских мероприятий платья из ее гардероба.
  7. Вместе участвуют в съемках. Пакс, Захара, Шайло и Нокс вместе с мамой озвучили роли в мультфильме «Кунг-фу Панда 3». 
  8. Учатся дома. Все дети Джоли и Питта находились на домашнем обучении.
  9. Интересуются языками. Все дети Джоли знают несколько языков, среди них вьетнамский, камбоджийский, корейский, французский, русский и даже язык жестов.
  10. Парные тату с мамой. Во время совместной работы над бродвейским мюзиклом «Аутсайдеры» Вивьен и ее мама сделали одинаковые татуировки. Также парные тату есть у Анджелины и Шайло.