Самая младшая из родных детей Джоли и Питта, сестра-близнец Нокса, Вивьен, получила второе имя в память о бабушке Маршелин Бертран: мать Джоли умерла от рака в 2007 году. Хотя дети Джоли и Питта часто проводили время на съемочных площадках, но сами в съемках почти не участвовали. Исключением стала Вивьен Маршелин, сыгравшая вместе с мамой в «Малефисенте»: четырехлетняя девочка появилась в роли принцессы Авроры в детстве героини. Одной из причин ее кинодебюта стало то, что другие маленькие дети боялись приближаться к актрисе в образе колдуньи.