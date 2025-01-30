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Ханде Эрчел высказалась о Юре Борисове

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» приехала в Россию

Турецкая актриса Ханде Эрчел прилетела в Москву и ответила на вопросы журналистов.

В частности, ее спросили, интересуется ли она российским кино.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» в ответ вспомнила об успехе российского актера Юры Борисова, отметив, что пока не видела фильмов с ним.

«Я слышала, что есть такой молодой актер Юра Борисов, и хотела бы познакомиться с его творчеством», — сказала Эрчел.

31-летняя актриса посетила российскую столицу вместе со своим коллегой, актером Барышем Ардучем. Они представили мелодраму «Оставь это ветру», в которой сыграли влюбленных.

Актеры также высказались о своих впечатлениях о Москве и русской кухне и о совместных съемках, а Эрчел отметила, что хотела бы сыграть Анну Каренину.