Турецкая актриса Ханде Эрчел прилетела в Москву и ответила на вопросы журналистов.
В частности, ее спросили, интересуется ли она российским кино.
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» в ответ вспомнила об успехе российского актера Юры Борисова, отметив, что пока не видела фильмов с ним.
«Я слышала, что есть такой молодой актер Юра Борисов, и хотела бы познакомиться с его творчеством», — сказала Эрчел.
31-летняя актриса посетила российскую столицу вместе со своим коллегой, актером Барышем Ардучем. Они представили мелодраму «Оставь это ветру», в которой сыграли влюбленных.
Актеры также высказались о своих впечатлениях о Москве и русской кухне и о совместных съемках, а Эрчел отметила, что хотела бы сыграть Анну Каренину.