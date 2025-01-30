Режиссер Дэвид Линч получит посмертно премию Гильдии сценаристов Америки

Ранее МакЛоклен опубликовал пост, в котором рассказал о роли режиссера в его жизни. По его словам, он обязан режиссеру карьерой и жизнью. Кроме того, актер отметил, что Линч был загадочным человеком, внутри которого «бурлил творческий океан».