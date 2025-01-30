Netflix снимет новую киноадаптацию «Маленького домика в прериях»

«“Маленький домик в прериях” покорил сердца и воображение стольких поклонников по всему миру, и мы рады поделиться его непреходящими темами надежды и оптимизма с помощью свежего взгляда на эту культовую историю», — сказала вице-президент по драматическим сериалам Netflix Джинни Хоу.