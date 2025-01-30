Netflix снимет новую киноадаптацию «Маленького домика в прериях»

Компания Netflix решила перезапустить сериал «Маленький домик в прериях», который транслировался на телеканале NBC в 1974—1983 годах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
«“Маленький домик в прериях” покорил сердца и воображение стольких поклонников по всему миру, и мы рады поделиться его непреходящими темами надежды и оптимизма с помощью свежего взгляда на эту культовую историю», — сказала вице-президент по драматическим сериалам Netflix Джинни Хоу.
Шоураннером выступит Ребекка Сонненшайн. Она призналась, что книги Лоры Инглз Уайлдер, на которых основан сериал, вдохновили ее стать писателем и режиссером.
«Я польщена и взволнована возможностью адаптировать эти истории для новой глобальной аудитории с Netflix», — добавила Сонненшайн.
В Netflix отметили, что новая интерпретация «Маленького домика» будет представлять собой «частично полную надежд семейную драму, частично эпическую историю о выживании и частично историю происхождения американского Запада».
Дата шоу и актерский состав пока неизвестны.