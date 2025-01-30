Беременная Меган Фокс отказалась общаться с будущим отцом ее ребенка

Отношения между Меган Фокс и Machine Gun Kelly не складываются. Актриса приближается к сроку рождению их ребенка, но по-прежнему отказывается общаться с музыкантом.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили TMZ, что Меган и MGK не в лучших отношениях, и все настолько плохо, что она перекрыла ему все каналы связи. Фокс должна родить в марте, но неясно, насколько Келли будет вовлечен в процесс воспитания, когда малыш появится на свет.
По словам инсайдера, Меган покончила с MGK, и все, кто ее окружает, рады этому. Они чувствуют, что актриса наконец-то пришла в себя, вычеркнув мужчину из своей жизни.
Напомним, что пара рассталась во время совместной поездки на День благодарения в Колорадо после того, как Фокс нашла в телефоне возлюбленного переписку с другой девушкой.