Беременная Меган Фокс отказалась общаться с будущим отцом ее ребенка

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили TMZ, что Меган и MGK не в лучших отношениях, и все настолько плохо, что она перекрыла ему все каналы связи. Фокс должна родить в марте, но неясно, насколько Келли будет вовлечен в процесс воспитания, когда малыш появится на свет.