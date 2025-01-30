Внешность 47-летней звезды «Тайн Смолвиля» на фото с ареста вызвала споры в сети

Журналисты опубликовали фото американского актера Тома Уэллинга, получившего известность благодаря главной роли в телесериале «Тайны Смолвиля», с ареста за вождение в нетрезвом виде. Соответствующие публикация и комментарии фанатов появились в соцсети портала TMZ.
На размещенном снимке 47-летний актер запечатлен в черной футболке и с поседевшими волосами. Кроме того, на его лице можно заметить бороду и усы.
Поклонники удивились переменам во внешности знаменитости и обсудили их в комментариях под постом.
«Он был таким красивым…», «Не может быть, что это Кларк», «Не узнаю его», «Почему они арестовали режиссера Кристофера Нолана?», «Ничего себе, как он изменился», «Его новая внешность — разочарование», — высказывались они.
Напомним, накануне звезду «Тайн Смолвиля» арестовали за вождение в нетрезвом виде на парковке местного ресторана в Калифорнии.