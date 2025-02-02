Одним из продюсеров «Моди: Три дня на крыльях безумия» числится Аль Пачино. Говорят, кинематографист задумал снять кино о художнике еще полвека назад; претендентами на режиссерское кресло в разные годы были Коппола, Скорсезе и Бертолуччи. Позже постановкой планировал заняться сам Пачино, назначив на главную роль Джонни Деппа. В итоге и эта конструкция не сложилась — Депп стал режиссером, но Пачино, к счастью, в проекте тоже остался: он играет того самого коллекционера, на которого возлагают надежды Збо и Моди. В эффективно созданной Деппом атмосфере «трехдневного безумия» именно персонаж Пачино кажется голосом разума — возможно, излишне прагматичным, но зато умиротворяюще внятным и спокойным.