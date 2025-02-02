О чем фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Париж, 1916 год. Харизматичный и безусловно талантливый, но весьма своенравный художник Амедео Модильяни проводит время за болтовней с коллегами Морисом Утрилло и Хаимом Сутиным, гуляет с любовницей Беатрис Гастингс, много пьет и размышляет о созидании, разрушении и силе искусства.
Его агент Леопольд Зборовски, также известный как Збо, между тем пытается раскрутить своего подопечного, для чего договаривается о встрече с заезжим коллекционером, готовым взглянуть на работы Модильяни. Амедео, впрочем, решает, что агент все только испортит и, заперев Збо дома, сам отправляется на разговор с ценителем прекрасного.
Зачем смотреть
Одним из продюсеров «Моди: Три дня на крыльях безумия» числится Аль Пачино. Говорят, кинематографист задумал снять кино о художнике еще полвека назад; претендентами на режиссерское кресло в разные годы были Коппола, Скорсезе и Бертолуччи. Позже постановкой планировал заняться сам Пачино, назначив на главную роль Джонни Деппа. В итоге и эта конструкция не сложилась — Депп стал режиссером, но Пачино, к счастью, в проекте тоже остался: он играет того самого коллекционера, на которого возлагают надежды Збо и Моди. В эффективно созданной Деппом атмосфере «трехдневного безумия» именно персонаж Пачино кажется голосом разума — возможно, излишне прагматичным, но зато умиротворяюще внятным и спокойным.
Отдельно стоит отметить, что Депп расцветил саундтрек «Моди» анахронизмами — песнями Velvet Underground и Тома Уэйтса. Впрочем, ловким этот ход не назовешь: вошедшие в фильм краткие фрагменты треков немного оживляют отдельные сцены, но не задают настроения и, по большому счету, не добавляют новых красок.
Почему можно не смотреть
Депп дебютировал в качестве постановщика полного метра еще в 1997-м; увы, но за прошедшие годы режиссерские навыки Джонни не развились. Хотя он сам в «Моди» не появляется в кадре, зрителю будет трудно избавиться от ощущения, что перед ним кино, написанное и снятое Джеком Воробьем для людей с воробьиными мозгами.
Шутки, диалоги, интонации (вплоть до совмещения комедии с полудетским хоррором, за который в данном случае отвечают чумные доктора и погибшие на войне солдаты) — все здесь выглядит позаимствованным из «Пиратов Карибского моря», франшизы, в которой Депп буквально утоп. В целом интересному актеру Риккардо Скамарчо, вынужденному играть великого художника так, как Депп пять раз играл своего самого известного персонажа, можно только посочувствовать.
Защитники Деппа наверняка скажут, что интонационные сбои, неуместные элементы, перекочевавшие из фэнтезийно-тропического приключения в биографическую драму, напускная неряшливость — все это проявления присущей Джонни панк-рок энергии. Спорить не хочется, но наблюдая за тем, как кинематографист увлеченно распродает свою эксцентричность, сложно не задуматься о том, что Деппу ближе коммерческий поп-панк Аврил Лавин, а не Игги Поп, с которым Джонни вроде как водит дружбу.