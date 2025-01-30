Рассел Кроу сыграет в фильме Деррика Борте «Страна медведей»

При этом отношение к первой части фильма у Кроу также было неоднозначным. Он признался, что хотел сбежать со съемок «Гладиатора». По его словам, на момент начала производства в сценарии было много неточных моментов и он казался ему «чушью». Лучшим выходом для Кроу казалось «сесть в самолет и вообще отказаться от съемок». Однако Скотт убедил его доиграть свою роль, а сценарий неоднократно переписывался буквально по ходу съемок.