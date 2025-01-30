Рассел Кроу сыграет в фильме Деррика Борте «Страна медведей»

Лауреат кинопремий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума») сыграет в остросюжетном фильме «Страна медведей» (Bear Country), съемки которого начнутся уже в феврале в Квинсленде (Австралия). Об этом сообщает Variety.
Режиссером картины выступит Деррик Борте («Неистовый», «Семейка Джонсов»). Он же в соавторстве с Дэниелом Форте работал над сценарием фильма. В основу сюжета лег роман американского писателя Томаса Перри Strip.
Рассел Кроу исполнит роль владельца клуба Манко Капака. Героя грабит бандит в маске, и с этим рушатся его мечты продать свой клуб и зажить спокойной жизнью вместе со своей девушкой. Другие подробности картины пока не раскрываются. Бюджет фильма составит 11,9 млн австралийских долларов (7,4 млн долларов США).
Многие детали съемок пока остаются неизвестными. В частности, пока не сообщается дата премьеры картины и какие еще актеры будут задействованы в фильме.
Ранее Рассел Кроу снялся в фильме «Экзорцизм» Джошуа Джона Миллера. В картине Кроу сыграл Энтони Миллера, проблемного актера, который начинает терять рассудок во время съемок сверхъестественного фильма ужасов. Дочь главного героя не понимает, в чем причина странного поведения отца: скатывается ли он обратно к своим прошлым пристрастиям или за этим стоит что-то более зловещее. В фильме также сыграли звезда «Аватара» Сэм Уортингтон, Хлоя Бейли («Последний отпуск»), Адам Голдберг, с которым Кроу снимался в «Играх разума», и Дэвид Хайд Пирс («Неспящие в Сиэтле»).
Летом 2024 года Рассел Кроу признался, что ему «немного неловко» из-за того, что Ридли Скотт снял продолжение «Гладиатора». Актера смущают некоторые сюжетные ходы и поступки персонажей нового боевика, которые он считает нелогичными. А осознание того, что продолжение в принципе снимают, вызывает у знаменитого актера меланхолию и ревность, напоминая о временах, когда он сам был в иной физической форме, играя Максимуса, римского генерала, ставшего гладиатором. Эта роль в фильме 2000 года принесла ему мировую славу и премию «Оскар».
При этом отношение к первой части фильма у Кроу также было неоднозначным. Он признался, что хотел сбежать со съемок «Гладиатора». По его словам, на момент начала производства в сценарии было много неточных моментов и он казался ему «чушью». Лучшим выходом для Кроу казалось «сесть в самолет и вообще отказаться от съемок». Однако Скотт убедил его доиграть свою роль, а сценарий неоднократно переписывался буквально по ходу съемок.