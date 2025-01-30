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Макконахи и Харрельсон вернулись к культовым ролям из «Настоящего детектива»

Актеры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон снялись в рекламе в образах детективов
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон в сериале «Настоящий детектив»
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон в сериале «Настоящий детектив»Источник: Legion-Media.ru

Актеры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон вернулись к своим ролям из первого сезона сериала «Настоящий детектив» на съемках рекламного ролика. Результат работы Макконахи опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Режиссером видео стал Ник Пиццолатто, ранее работавший над одним из самых успешных сериалов компании HBO. Ролик, на съемках которого произошло воссоединение персонажей Раста Коула и Марти Харта, призван привлечь внимание властей Техаса к недостаточному финансированию киноиндустрии. Создатели рекламы уверены, что при благоприятных условиях штат мог бы стать новым местом силы кинематографистов.