Макконахи и Харрельсон вернулись к культовым ролям из «Настоящего детектива»

Режиссером видео стал Ник Пиццолатто, ранее работавший над одним из самых успешных сериалов компании HBO. Ролик, на съемках которого произошло воссоединение персонажей Раста Коула и Марти Харта, призван привлечь внимание властей Техаса к недостаточному финансированию киноиндустрии. Создатели рекламы уверены, что при благоприятных условиях штат мог бы стать новым местом силы кинематографистов.