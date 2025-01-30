Актеры, о которых мы расскажем, регулярно собирали поклонников у экранов и были завсегдатаями красных дорожек, но в какой-то момент решили уйти из профессии, оставив после себя шлейф слухов и тайн. В этой статье вспомним о пяти звездах, которые завершили карьеру на вершине славы.
1. Джек Николсон
У живой легенды Голливуда три «Оскара», семь «Золотых глобусов», культовые роли в «Пролетая над гнездом кукушки», «Сиянии» и «Отступниках». Однако после выхода романтической комедии «Как знать...» в 2010 году Николсон неожиданно исчез с экранов. Ходили слухи о том, что он перестал сниматься из-за проблем с памятью, якобы мешавших запоминать реплики. Сам Николсон опроверг эти догадки, заявив, что просто не получает достойных сценариев.
В 2017 году его друг Питер Фонда подтвердил: актер действительно вышел на пенсию. Он добился всего, о чем может мечтать артист его масштаба, и решил наслаждаться тихой жизнью вдали от камер. Настоящие причины прекращения деятельности Николсона остаются загадкой. Возможно, дело просто в возрасте — весной 2025 года звезде исполнится 88 лет. Как бы то ни было, Джек ушел из кино, сохранив за собой статус живой легенды.
Добавим, что в последний раз на публике Николсон появлялся в апреле 2023 года — он тогда посетил баскетбольный матч в Лос-Анджелесе. Как выглядит актер сейчас, показала в январе 2025 года его дочь Лоррейн.
2. Майкл Дж. Фокс
Благодаря роли Марти МакФлая в трилогии «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс оказался на пике своей славы. Однако в 1991 году в возрасте 30 лет ему диагностировали болезнь Паркинсона. Сначала актер скрывал свое состояние, продолжая сниматься и радовать поклонников. Лишь в 1998-м Майкл Джей публично признался, что серьезно болен.
Несмотря на ухудшающееся состояние, Фокс активно участвовал в озвучивании фильмов и появлялся в эпизодических ролях на ТВ, а также создал благотворительный фонд для поддержки исследований болезни Паркинсона. Но симптомы усилились, и в 2020 году Майкл официально объявил о завершении своей карьеры, тем не менее артист периодически появляется на публике и участвует в проектах.
В 2023 году Дэвис Гуггенхайм выпустил документальную картину «Все еще: Фильм Майкла Дж. Фокса» с участием актера. А летом 2024-го Фокс вышел на сцену с группой Coldplay на фестивале Гластонбери в Великобритании. Он и лидер коллектива Крис Мартин исполнили песню Fix You, и артист повторил рифф из песни Johnny B Goode Чака Берри, которую пел в прославившей его картине.
3. Ева Мендес
Красавицу-брюнетку хорошо помнят по ролями в лентах «Двойной форсаж», «Правила съема: Метод Хитча» и «Место под соснами». А после выхода фэнтези-триллера «Как поймать монстра» в 2014 году Ева Мендес внезапно перестала сниматься.
В интервью в марте 2024-го Мендес объяснила, что решила сосредоточиться на воспитании своих дочерей — Эсмеральды и Амады. Она отметила, что ее муж Райан Гослинг полностью поддержал этот выбор. Несмотря на длительный перерыв в работе, Мендес не исключила возможности вернуться в профессию, если поступит интересное предложение. Она подчеркнула, что никогда официально не завершала карьеру, а лишь сделала паузу ради семьи.
Напомним, что в январе этого года, спустя 10 лет на экраны вернулась Кэмерон Диаз. Звезда «Маски» сыграла одну из главных ролей в комедийном боевике с говорящим названием «Снова в деле» с Джейми Фоксом. Не так давно блондинка заявила, что готова вернуться к роли Тины Карлайл в сиквеле фильма «Маска», но только если Джим Керри тоже присоединится к проекту.
4. Брюс Уиллис
Слава пришла к актеру после роли Джона Макклейна в культовом боевике «Крепком орешке», а успех закрепили «Пятый элемент», «Армагеддон» и «Криминальное чтиво». Харизма и брутальный образ Брюса Уиллиса сделали его легендой боевиков и одной из самых узнаваемых звезд Голливуда.
Однако в 2010-х Уиллис все чаще стал появляться в малобюджетных картинах. В марте 2022 года семья актера объяснила причины: Брюсу диагностировали афазию — расстройство, влияющее на речь, память и когнитивные способности. Сниматься при таких симптомах было просто невозможно.
Несмотря на болезнь, Брюс окружен заботой близких. Супруга Эмма Хеминг, бывшая жена Деми Мур и пятеро детей — вся семья поддерживает артиста в этот нелегкий период. В 2023 году врачи подтвердили, что у Уиллиса деменция, из-за которой состояние актера ухудшается. Тем не менее фото звезды регулярно попадают в Сеть, а сам он периодически появляется на публике. В январе 2025 года, например, Брюс выразил благодарность пожарным, которые боролись с огнем в Лос-Анджелесе.
5. Дэниэл Дэй-Льюис
Единственный трехкратный обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль (в фильмах «Моя левая нога», «Нефть» и «Линкольн») Дэниэл Дэй-Льюис известен своей избирательностью — за 40 лет карьеры британец снялся всего в 21 проекте. При этом выход каждого из них становился громким событием благодаря неподражаемой актерской технике Дэй-Льюиса и способности создавать сложные многогранные образы.
Примечательно, что Дэниэл уже «бросал» профессию, чтобы обучиться ремеслу сапожника, и даже переехал в Италию. Однако сценарий картины Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» заставил его передумать. В 2017 году он вновь сделал громкое заявление о завершении карьеры. Последней лентой артиста стала историческая драма Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить», в которой он сыграл модельера. Дэниэл Дэй-Льюис не стал подробно объяснять причины своего решения, назвав его глубоко личным.
В октябре 2024 года стало известно, что Дэй-Льюис после семилетнего перерыва планирует вернуться в кино. На этот раз — в режиссерском дебюте своего сына Ронана, вместе с которым они написали сценарий к картине «Анемона». Драма расскажет о сложных взаимоотношениях отцов и сыновей, в ролях — Саманта Мортон и Шон Бин.