В 2017 году его друг Питер Фонда подтвердил: актер действительно вышел на пенсию. Он добился всего, о чем может мечтать артист его масштаба, и решил наслаждаться тихой жизнью вдали от камер. Настоящие причины прекращения деятельности Николсона остаются загадкой. Возможно, дело просто в возрасте — весной 2025 года звезде исполнится 88 лет. Как бы то ни было, Джек ушел из кино, сохранив за собой статус живой легенды.