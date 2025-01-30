Жена Уилла Смита впервые за долгое время появилась на публике с дочерью

На обеде с мамой певица была одета в длинное цветочное пальто и темные брюки с широкими штанинами, а на голове у нее была шляпа с кисточками. 53-летняя Джада выбрала кремовое пуховое пальто, брюки и белые кроссовки, а также розовую шерстяную шапку и шарф. Журналисты отметили, что семья спорила на обеде, у них был напряженный разговор.