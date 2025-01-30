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Жена Уилла Смита впервые за долгое время появилась на публике с дочерью

Джада Пинкетт Смит и ее дочь Уиллоу вместе пообедали в Хидден-Хиллз, Калифорния
Уиллоу Смит, Джада Пинкетт Смит
Уиллоу Смит, Джада Пинкетт СмитИсточник: Legion-Media.ru

Жена Уилла Смита Джада Пинкетт Смит впервые за долгое время появилась на публике с 24-летней дочерью Уиллоу. Об этом сообщает The US Sun.

Уиллоу Смит впервые увиделась со своей мамой Джадой после того, как ее дом в Малибу был уничтожен в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Мать и дочь обедали в воскресенье недалеко от дома Джады в Хидден-Хиллз.

На обеде с мамой певица была одета в длинное цветочное пальто и темные брюки с широкими штанинами, а на голове у нее была шляпа с кисточками. 53-летняя Джада выбрала кремовое пуховое пальто, брюки и белые кроссовки, а также розовую шерстяную шапку и шарф. Журналисты отметили, что семья спорила на обеде, у них был напряженный разговор.

В октябре 2023 года Смиты рассказали, что не живут вместе уже семь лет. В браке они состоят уже 26 лет.

Накануне Уилл Смит назвал лучший подарок в карьере от фанатки. Он рассказал, что попросил аудиторию подарить ему футболку, которую он увидел в соцсетях. Одна из фанаток Уилла Смита сделала изделие собственными руками и пришла на мероприятие с его участием.