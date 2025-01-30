Жена Уилла Смита впервые за долгое время появилась на публике с дочерью

Жена Уилла Смита Джада Пинкетт Смит впервые за долгое время появилась на публике с 24-летней дочерью Уиллоу. Об этом сообщает The US Sun.
Уиллоу Смит впервые увиделась со своей мамой Джадой после того, как ее дом в Малибу был уничтожен в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Мать и дочь обедали в воскресенье недалеко от дома Джады в Хидден-Хиллз.
На обеде с мамой певица была одета в длинное цветочное пальто и темные брюки с широкими штанинами, а на голове у нее была шляпа с кисточками. 53-летняя Джада выбрала кремовое пуховое пальто, брюки и белые кроссовки, а также розовую шерстяную шапку и шарф. Журналисты отметили, что семья спорила на обеде, у них был напряженный разговор.
В октябре 2023 года Смиты рассказали, что не живут вместе уже семь лет. В браке они состоят уже 26 лет.
Накануне Уилл Смит назвал лучший подарок в карьере от фанатки. Он рассказал, что попросил аудиторию подарить ему футболку, которую он увидел в соцсетях. Одна из фанаток Уилла Смита сделала изделие собственными руками и пришла на мероприятие с его участием.