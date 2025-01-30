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Звезда «Елок» заявила об актуальности темы колдунов в кино

Актриса Галина Стаханова считает, что мистические темы актуальны в кино
Галина Стаханова
Галина СтахановаИсточник: PersonaStars

Актриса Галина Стаханова заявила в беседе с изданием «Страсти», что считает мистические темы актуальными в кино.

По словам Стахановой, не все согласятся с ее мнением. Однако она считает, что зрителям интересны колдуны, оборотни и вампиры.

«Помню рассказы мамы, как моя бабушка жила в деревне под Рязанью. И, со слов жителей этой деревни, они регулярно сталкивались с мистическими силами», — поделилась артистка.

Стаханова снялась в фэнтези-фильме «Чертов камень». Актрису заинтересовал сценарий из-за параллелей между прошлым и будущим.

«В какой-то момент прошлое и будущее встречаются и начинают бороться с фантастическими силами — получается замечательный сюжет», — заявила актриса.

Галина Стаханова известна по роли Гали в картине «Девчата». В ее фильмографии более 200 ролей. Артистка снялась в таких картинах, как «Любовь с привилегиями», «Досье детектива Дубровского», «Елки», «Дальнобойщики», «Ночной дозор», «Счастливы вместе», «Ранетки», «Кухня».