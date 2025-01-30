Популярная турецкая актриса, звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел прилетела в Россию, чтобы представить новую мелодраму со своим участием «Оставь это ветру». Компанию ей составил партнер по фильму Барыш Ардуч («Ворон»).
Во время пресс-мероприятия в Москве 31-летняя актриса, отвечая на вопрос журналиста о русской классике, рассказала, что хотела бы сыграть в кино Анну Каренину.
«У нее непростая судьба, сложная, поэтому мне была бы интересна эта героиня», — отметила звезда. Барыш Ардуч в свою очередь ответил, что хотел бы сыграть Раскольникова.
Эрчел также призналась, что слышала об успехах российского актера Юры Борисова, но пока не нашла времени ознакомиться с его творчеством.
Ранее стало известно, что Ханде Эрчел исполнит главную в роль в турецкой версии российского сериала «Почка».