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Ханде Эрчел прилетела в Москву и рассказала о желании сыграть Каренину

Звезда «Постучись в мою дверь» приехала в Россию
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Популярная турецкая актриса, звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел прилетела в Россию, чтобы представить новую мелодраму со своим участием «Оставь это ветру». Компанию ей составил партнер по фильму Барыш Ардуч («Ворон»).

Во время пресс-мероприятия в Москве 31-летняя актриса, отвечая на вопрос журналиста о русской классике, рассказала, что хотела бы сыграть в кино Анну Каренину. 

«У нее непростая судьба, сложная, поэтому мне была бы интересна эта героиня», — отметила звезда. Барыш Ардуч в свою очередь ответил, что хотел бы сыграть Раскольникова.

Эрчел также призналась, что слышала об успехах российского актера Юры Борисова, но пока не нашла времени ознакомиться с его творчеством. 