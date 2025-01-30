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Звезда «Молодежки» показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Актриса Анна Михайловская показала поклонникам естественную внешность на фото
Актриса Михайловская показала, как выглядит без макияжа и фильтров
Актриса Михайловская показала, как выглядит без макияжа и фильтровИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Анна Михайловская показала поклонникам, как выглядит без макияжа. Звезда сериала «Молодежка» сняла себя на фронтальную камеру без фильтров и опубликовала кадры в соцсетях.

Знаменитость отмечала, что ей постоянно «приписывают» пластические операции. Однако артистка не прибегала к хирургическим вмешательствам и пока не планировала этого делать. По мнению Михайловской, достаточно подобрать хорошую косметику и регулярно всем пользоваться, соблюдая рекомендации специалиста. Актриса говорила, что на гастроли возит весь «арсенал» и не забывает ухаживать за кожей даже в «походных условиях».

У Михайловской есть девятилетний сын от коллеги Тимофея Каратаева. Супруги расстались через два года после рождения первенца — они разъехались в 2017 году, а через год официально оформили развод. Артисты отмечали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжили вместе воспитывать Мирона, не нанося ему лишних психологических травм. Михайловская и Каратаев вместе отмечают дни рождения сына и посещают школьные мероприятия.