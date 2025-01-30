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Актер Максим Виторган показал свою новую возлюбленную

Артист выложил фото своей девушки в соцсети

Актер Максим Виторган показал свою новую возлюбленную. Бывший муж телеведущей Ксении Собчак опубликовал в соцсетях фото избранницы.

Анна Короткова, фото: соцсети
Анна Короткова, фото: соцсети

«Девушка — моя», — написал он.

Артист 1 января 2025 года перестал скрывать свой роман с Анной Коротковой. Он выложил снимок с женщиной, признавшись ей в любви.

Виторган несколько лет состоял в отношениях с коллегой Нино Нинидзе. Артисты скрывали от публики, что расстались, и не отвечали на вопросы поклонников. Однако в начале 2025 года актриса также рассекретила своего нового возлюбленного. Избранником звезды оказался Михаил Кремер, с которым она познакомилась на съемках сериала «Стой! Не то мама будет гадать».

У Нинидзе есть сын от звезды «Диверсанта» Кирилла Плетнева. Актеры в 2019 году сами сообщили поклонникам, что разводятся. Они решили не скрывать разлад в семье, однако попросили публику не задавать вопросов о причинах разрыва. Позже Нинидзе призналась журналистам, что брак не оправдал ожиданий, а Плетнев по-прежнему не комментирует эту тему. Экс-супруги продолжают вместе воспитывать общего сына, и артистка не препятствует встречам Александра с отцом.

У Виторгана трое детей: дочь Полина и сын Даниил от актрисы Виктории Верберг и сын Платон от Собчак.