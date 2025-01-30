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Раскрыты новые подробности отношений ДиКаприо с Витторией Черетти

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо приглашает супермодель на встречи с семьей
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и Виттория ЧереттиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо приглашает супермодель Витторию Черетти на встречи с семьей. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

«Никто никогда не видел Лео таким влюбленным или таким преданным женщине. Он полностью интегрировал ее в свою семью. Обычно он держит своих девушек немного подальше от родителей, но Виттория в деле», — рассказал инсайдер из окружения звезд.

Источник отметил, что супермодель присутствует и на встречах Леонардо ДиКаприо с друзьями. По словам собеседника издания, не все товарищи актера рады тому, что его везде сопровождает возлюбленная, однако самого артиста все устраивает.

«Лео это нисколько не волнует. Он по уши влюблен в Витторию и хочет, чтобы она была рядом все время, до такой степени, что теперь он думает о том, чтобы она официально переехала к нему. Это большой шок, но, похоже, Лео наконец-то остепенился», — добавил источник.

Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти уже давно состоят в отношениях. Слухи о возможном романе актера и модели впервые появились в мае 2023 года, когда их засняли вместе на прогулке в Каннах. Затем ДиКаприо и Черетти вместе появились на вечеринке в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши.