Раскрыты новые подробности отношений ДиКаприо с Витторией Черетти

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо приглашает супермодель Витторию Черетти на встречи с семьей. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
«Никто никогда не видел Лео таким влюбленным или таким преданным женщине. Он полностью интегрировал ее в свою семью. Обычно он держит своих девушек немного подальше от родителей, но Виттория в деле», — рассказал инсайдер из окружения звезд.
Источник отметил, что супермодель присутствует и на встречах Леонардо ДиКаприо с друзьями. По словам собеседника издания, не все товарищи актера рады тому, что его везде сопровождает возлюбленная, однако самого артиста все устраивает.
«Лео это нисколько не волнует. Он по уши влюблен в Витторию и хочет, чтобы она была рядом все время, до такой степени, что теперь он думает о том, чтобы она официально переехала к нему. Это большой шок, но, похоже, Лео наконец-то остепенился», — добавил источник.
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти уже давно состоят в отношениях. Слухи о возможном романе актера и модели впервые появились в мае 2023 года, когда их засняли вместе на прогулке в Каннах. Затем ДиКаприо и Черетти вместе появились на вечеринке в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши.