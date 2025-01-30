Раскрыты новые подробности отношений ДиКаприо с Витторией Черетти

«Лео это нисколько не волнует. Он по уши влюблен в Витторию и хочет, чтобы она была рядом все время, до такой степени, что теперь он думает о том, чтобы она официально переехала к нему. Это большой шок, но, похоже, Лео наконец-то остепенился», — добавил источник.