В Москве простились с Игорем Янковским

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Прощание с актером и медиаменеджером, одним из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игорем Янковским прошло в Белом зале Дома кино. Проститься с ним пришли родственники, близкие, коллеги из рекламной индустрии и не только.
Янковский умер на 74-м году жизни.
«Он уехал рано из нашей семьи, поступил в Щукинское училище, когда ему было 18 лет. Но когда он возвращался, он был для меня, как какой-то принц из сказки — красивый, вдохновленный, всегда привозил подарки. В моей памяти и всю жизнь он был таким человеком, который всегда меня оберегал, охранял, помогал в жизни, и до последнего дня было так», — сказал на прощании его младший брат, режиссер Владимир Янковский.
Сын Янковского Денис также рассказал, что отец привил ему любовь к познанию мира.
«Многие из вас его знают как коллегу, начальника, друга, я его знаю как отца. Многие из вас говорили, что он очень щедрый человек. Действительно, одно из самых главных воспоминаний моего детства — это то, что он показывал нам с мамой мир, даже в трудные для нашей страны времена, в начале 90-х. И только с возрастом я понял, каких титанических усилий ему это стоило. Я очень рад, что он привил мне любовь к познанию мира, которая живет до сих пор», — сказал он.
Президент Российской академии рекламы, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Владимир Филиппов отметил, что Игорь Янковский был очень ярким человеком.
«От него исходила энергия. Когда он выходил на сцену, будучи президентом Московского международного фестиваля рекламы, это был такой шарм, такой артистизм. Он был таким лицом фестиваля, которое сейчас сложно заменить. Светлая память. Мои соболезнования родным, близким. Будет его не хватать очень сильно. Его юмора, его, порой, сарказма яркого. Его оптимизма. Он всегда был душой компании. Интересный, отличный организатор, прекрасный руководитель. Спасибо, Игорь, что нам удалось вместе работать и дружить», — сказал он.
Первый вице-президент и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков, в свою очередь, рассказал, что познакомился с Янковским когда был еще совсем молодым и только начинал карьеру.
«И, честно говоря, я до сих пор с очень большим трепетом отношусь к той работе, которую он мне дал. К тем дверям, которые он мне открыл. Многое из того, что Игорь Ростиславович создавал, до сих пор существует, развивается и процветает. Это говорит во многом о том, что это правильные вещи. Игорь Ростиславович для рекламы является одним из отцов-основателей, который приложил свою руку и к тем рекламным роликам, и к тем рекламным кампаниям, которые мы до сих пор помним. Покойся с миром, Игорь Ростиславович. Мы помним, я помню, я ценю, я горжусь, правда», — добавил он.
Проститься с Янковским также пришли его двоюродный брат, советский и российский актер театра, кино и дубляжа Филипп Янковский, генеральный директор компании Mediascope Руслан Тагиев, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев и другие.
Похороны пройдут в тот же день на Троекуровском кладбище.
О Янковском
Игорь Янковский — советский и российский актер, медиаменеджер. Сын народного артиста СССР Ростислава Янковского, племянник народного артиста СССР Олега Янковского.
Родился 29 апреля 1951 года. Окончил театральное училище им. Б. В. Щукина в 1974 году. В 1974—1992 годах служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Снимался в кино, был телеведущим, кандидатом политических наук. В начале 1990-х ушел в рекламный бизнес. Весной 1993 года участвовал в первом организационном собрании учредителей АКАР, внес личный вклад в ее становление, структурирование. В 2000 году избран в Российскую академию рекламы. Также был лауреатом национальной премии «Медиа — менеджер года» в 2002 году. С 1996 по 2011 год был президентом Московского международного фестиваля рекламы.