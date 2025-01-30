В Москве простились с Игорем Янковским

«И, честно говоря, я до сих пор с очень большим трепетом отношусь к той работе, которую он мне дал. К тем дверям, которые он мне открыл. Многое из того, что Игорь Ростиславович создавал, до сих пор существует, развивается и процветает. Это говорит во многом о том, что это правильные вещи. Игорь Ростиславович для рекламы является одним из отцов-основателей, который приложил свою руку и к тем рекламным роликам, и к тем рекламным кампаниям, которые мы до сих пор помним. Покойся с миром, Игорь Ростиславович. Мы помним, я помню, я ценю, я горжусь, правда», — добавил он.