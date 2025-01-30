Художник-постановщик «Ежика в тумане» подала на ЦБ в суд из-за выпущенных монет

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала исковое заявление о защите нарушенных авторских прав к Банку России. Об этом 30 января сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.
«Истец Ярбусова Ф. А. указала, что в 2024 году Центральный Банк Российской Федерации выпустил в обращение 3 вида монет “Ежик в тумане” из серии “Российская (советская) мультипликация”», — указано в заявлении.
По ее мнению, Банк России нарушил авторские права, когда использовал результат ее деятельности без разрешения автора. В настоящее время вопрос о принятии этого иска не решен.
Ранее, в сентябре прошлого года, Центробанк России выпустил более 1 млн памятных монет, посвященных советскому мультфильму «Ежик в тумане». Они состоят из стали с никелевым покрытием и медно-никелевого сплава с цветным покрытием и были напечатаны тиражом 850 тыс. и 150 тыс. штук соответственно.