Художник-постановщик «Ежика в тумане» подала на ЦБ в суд из-за выпущенных монет

Ранее, в сентябре прошлого года, Центробанк России выпустил более 1 млн памятных монет, посвященных советскому мультфильму «Ежик в тумане». Они состоят из стали с никелевым покрытием и медно-никелевого сплава с цветным покрытием и были напечатаны тиражом 850 тыс. и 150 тыс. штук соответственно.