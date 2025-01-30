Актер Любимцев высказался о сравнении с отцом Михаилом Пореченковым

Актер Владимир Любимцев в беседе с Пятым каналом признался, что ему пока рано сопоставлять его успехи с карьерой отца, народного артиста России Михаила Пореченкова. По его словам, он еще не достиг уровня, на котором можно было бы корректно сравнивать их работы.