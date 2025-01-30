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Актер Любимцев высказался о сравнении с отцом Михаилом Пореченковым

Владимир Любимцев заявил, что только начинает свою дорогу в кино
Михаил Пореченков и Владимир Любимцев
Михаил Пореченков и Владимир ЛюбимцевИсточник: PersonaStars

Актер Владимир Любимцев в беседе с Пятым каналом признался, что ему пока рано сопоставлять его успехи с карьерой отца, народного артиста России Михаила Пореченкова. По его словам, он еще не достиг уровня, на котором можно было бы корректно сравнивать их работы.

«Михаил Евгеньевич — это уже мастодонт, глыба. А я только начинаю свою дорогу. Как она пойдет: левее, правее, выше, ниже, быстрее, медленнее — это покажет время и моя работа», — заявил Любимцев.

Актер подчеркнул, что сейчас находится на этапе, когда ему начали предлагать серьезные роли и звать в крупные проекты. Он уточнил, пока выбирать особо не приходится, но поступающих предложений становится все больше.

Ранее Михаил Пореченков высказался об уехавших из России артистах.