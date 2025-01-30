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Актриса Равшана Куркова снялась в купальнике на пляже

Актриса опубликовала редкое фото в купальнике
Актриса Равшана Куркова снялась в купальнике на пляже
Актриса Равшана Куркова снялась в купальнике на пляжеИсточник: Газета.Ru

Актриса Равшана Куркова снялась в купальнике на пляже. Звезда позировала на пляже в Абу-Даби, где отдыхает с матерью, и поделилась кадром в соцсетях.

«Ну все, мы с мамой просто в детском восторге. За эти два дня уже масса впечатлений. Невероятный по красоте формы и внутреннему наполнению музей Лувр и уникальный парк Sea World покорили наши сердца. Точно еще вернемся», — отметила артистка.

Знаменитость родилась в семье актеров Рано Кубаевой и Бахрама Матчанова. Звезда рассказывала поклонникам, что росла под присмотром бабушки. Адиба Захидовна Кубаева работала в Узбекистане акушером-гинекологом, она же помогала своей внучке появиться на свет. Когда актрисе был год, ее родители, учившиеся на тот момент во ВГИКе, уехали с дочерью в Москву, однако через несколько дней Равшана заболела, у нее началось воспаление легких. Тогда бабушка знаменитости бросила все дела, приехала в столицу и забрала внучку обратно.

Рано Кубаева отмечала в интервью, что дочь унаследовала характер ее матери. По мнению артистки, Равшана стала глубокой, сильной и очень решительной женщиной.

У Курковой двое детей: сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна и дочь Самира. Звезда отказывается называть имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.

Ранее звезда «Папиных дочек» снялась в купальнике на Маврикии.