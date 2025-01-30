Актриса Равшана Куркова снялась в купальнике на пляже

Знаменитость родилась в семье актеров Рано Кубаевой и Бахрама Матчанова. Звезда рассказывала поклонникам, что росла под присмотром бабушки. Адиба Захидовна Кубаева работала в Узбекистане акушером-гинекологом, она же помогала своей внучке появиться на свет. Когда актрисе был год, ее родители, учившиеся на тот момент во ВГИКе, уехали с дочерью в Москву, однако через несколько дней Равшана заболела, у нее началось воспаление легких. Тогда бабушка знаменитости бросила все дела, приехала в столицу и забрала внучку обратно.