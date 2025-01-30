Звезда «Реальных пацанов» рассказал о синдроме самозванца

Актер Алексей Базанов признался в беседе с Леди Mail, что у него были комплексы.
По словам знаменитости, у него возник синдром самозванца из-за отсутствия актерского образования. Ему тревожно работать в проектах вместе с артистами «категории А».
«Я начинал грызть себя изнутри и мучиться вопросом, смогу ли достойно выглядеть рядом с такими мэтрами», — рассказал актер.
Как отметил Базанов, со временем ему почти удалось избавиться от комплекса. Он стал чувствовать себя более уверенно после выхода сериала «Патриот», где выступил в роли сценариста, актера и продюсера. Артист поверил в себя, так как зрители тепло приняли проект.
«Хотя скажу честно: узнав, что в “Дорогом родственнике” буду сниматься с Анной Михалковой, подумал: “Ну все, сейчас начнется…”. Был уверен, что она будет мне замечания делать или еще что, но нет — Анна Никитична оказалась не только прекрасным профессионалом, но и приятным в общении человеком», — поделился артист.
Алексей Базанов известен по роли помощника участкового Базанова в сериале «Реальные пацаны».