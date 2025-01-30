Звезда «Реальных пацанов» рассказал о синдроме самозванца

«Хотя скажу честно: узнав, что в “Дорогом родственнике” буду сниматься с Анной Михалковой, подумал: “Ну все, сейчас начнется…”. Был уверен, что она будет мне замечания делать или еще что, но нет — Анна Никитична оказалась не только прекрасным профессионалом, но и приятным в общении человеком», — поделился артист.