О чем фильм «Злой город»
Средневековый Козельск живет обычной мирной жизнью. Бояре плетут интриги вокруг малолетнего князя Василия, рано оставшегося без отца. Мальчик учится по книгам, которые ему приносит монах Ратша, но воевода, ставший близким другом княгини, отваживает мудреца со двора. Когда-то тот, будучи лучшим дружинником, попал в плен к ордынцам и стал служить им. Ему удалось узнать стратегию и тактику монголов, после чего он бежал, но свои считают его неблагонадежным. У городской молодежи свои страсти — десятник дружинников Лютобор влюблен в Весняну, но она отдала свое сердце Могуте.
В 1238 году непобедимое войско Батыя, возвращаясь из похода на Европу, решает взять Козельск ради мести первому князю Мстиславу, некогда приказавшему убить ордынских послов. Василий неожиданно проявляет мудрость и волю — приказывает взять посадских под защиту крепости, чтобы враг не мог прибегнуть к своей обычной тактике заложников. Вдохновленные юным князем, горожане объединяются ради защиты своей земли. Даже лесные разбойники с харизматичным атаманом Улыбой идут воевать с врагом.
Зачем смотреть
«Злой город» — масштабное историческое батальное полотно, уступающее в размахе разве что китайским и индийским образцам жанра. Боевые сцены сняты впечатляюще, но они здесь не главное, как и украсившая сюжет история с романтическим треугольником. Современные российские фильмы на военные темы часто грешат излишним патриотическим пафосом, но в «Злом городе» удалось избежать фальши, и мотивации героев веришь безоговорочно.
Персонажи показаны сложными людьми, в которых узнаешь их далеких потомков, наших современников. Ракша в исполнении Алексея Гуськова вынужден жить с клеймом изменника, которым его считают и свои, и ордынцы. Он мог бы остаться монахом-отшельником, но отдает все силы ради защиты родной земли. Еще один сильный образ монаха создал Алексей Шевченков — его персонаж сам был когда-то разбойничьим атаманом Берендеем, но раскаялся и принял Христа. Но, наверное, самый яркий образ получился у юного актера Мити Махонина. Ему удалось убедительно воплотить образ ребенка, чья воля позволяет ему управлять взрослыми людьми.
«Злой город» — не просто рассказ из жизни давно минувших веков. Без откровенной клюквы, которой часто грешат современные исторические фильмы, Константину Буслову удалось создать актуальный фильм о древней войне. Но еще важнее то, что картина убедительно противостоит фальсификаторам истории, взявшимся утверждать, что Россия является наследницей Золотой Орды. До сих пор такое никому не приходило в голову ни в Российской Империи, ни в СССР. Орда была диким объединением кочевых племен, не имевших цивилизации и не оставивших значимых памятников культуры, живших грабежом. Наследовать было просто нечего. Для русского народа период ордынского ига был временем страшного геноцида и разорения. И не только для русского. Китай, также переживший ордынское нашествие, относится к чингизидам исключительно как к жестоким оккупантам. Так что «Злой город» выходит очень вовремя, как напоминание о том, с каким злом сражались наши предки.
Почему можно не смотреть
Технически лента снята на высоком уровне. Однако критиковать есть за что. Например, на всю картину есть только одно цветовое решение, красивое, конечно, но избитое и банальное. Это теплые огни на холодном серо-синем фоне. В жизни все-таки оттенков много больше, и неплохо бы как-то разнообразить изображение. Впрочем, это придирки.
В сюжетном отношении — очень жаль, что осталась не раскрыта, не развита линия ордынского принца, которого когда-то ребенком приютили в Козельске. Ведь это образ очень многих татар, которые стали вместе с русскими воевать против Золотой Орды. Русь победила Орду прежде всего духовно и цивилизационно. А потом уже на поле брани. Фильм во многом об этом и есть, но тема осталась раскрыта не до конца.