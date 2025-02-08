«Злой город» — не просто рассказ из жизни давно минувших веков. Без откровенной клюквы, которой часто грешат современные исторические фильмы, Константину Буслову удалось создать актуальный фильм о древней войне. Но еще важнее то, что картина убедительно противостоит фальсификаторам истории, взявшимся утверждать, что Россия является наследницей Золотой Орды. До сих пор такое никому не приходило в голову ни в Российской Империи, ни в СССР. Орда была диким объединением кочевых племен, не имевших цивилизации и не оставивших значимых памятников культуры, живших грабежом. Наследовать было просто нечего. Для русского народа период ордынского ига был временем страшного геноцида и разорения. И не только для русского. Китай, также переживший ордынское нашествие, относится к чингизидам исключительно как к жестоким оккупантам. Так что «Злой город» выходит очень вовремя, как напоминание о том, с каким злом сражались наши предки.