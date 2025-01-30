По советскому мультфильму «Остров сокровищ» снимут полнометражный фильм

Производством картины займутся KD Studios и AP Digital при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В качестве сценариста выступит Сергей Калужанов, работавший над фильмами «Время первых» и «Мира», а также сериалами «Мажор» и «Пищеблок». Съемки планируют начать уже в 2025 году.