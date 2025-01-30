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По советскому мультфильму «Остров сокровищ» снимут полнометражный фильм

Съемки картины начнутся уже в 2025 году
Кадр из мультфильма «Остров сокровищ»
Кадр из мультфильма «Остров сокровищ»

По советскому мультфильму «Остров сокровищ» снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает компания KD Studios.

Производством картины займутся KD Studios и AP Digital при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В качестве сценариста выступит Сергей Калужанов, работавший над фильмами «Время первых» и «Мира», а также сериалами «Мажор» и «Пищеблок». Съемки планируют начать уже в 2025 году.

Кроме того, сообщается, что историю «Остров сокровищ» превратят в медиавселенную, состоящую также из видеоигры и сериала. В разработке студии находятся еще две картины — «Земля Санникова» и «Приключения Мюнхгаузена».