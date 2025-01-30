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Дочь Джонни Деппа вышла на публику со своей матерью Ванессой Паради

Знаменитости появились на модном показе Chanel Haute Couture

В минувший вторник Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп, которые редко появляются вместе на публике, посетили Grand Palace перед показом коллекции Chanel Haute Couture весна-лето 2025. Мама и дочь, разумеется, были одеты в наряды от Chanel, предоставленные французским модным домом.

Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз ДеппИсточник: Legion-Media.ru

Лили-Роуз предстала в черно-белом твидовом костюме с серебристыми деталями. Свой образ она дополнила серебряными туфлями и кожаной сумкой Chanel.

Ванесса Паради
Ванесса ПарадиИсточник: Legion-Media.ru

Ванесса привлекла внимание ярким пиджаком с перьям, надев его поверх блестящего топа. Этот яркий наряд она сочетала с классическими черными брюками, сапогами на каблуке и солнцезащитными очками.