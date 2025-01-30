Дочь Джонни Деппа вышла на публику со своей матерью Ванессой Паради

В минувший вторник Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп, которые редко появляются вместе на публике, посетили Grand Palace перед показом коллекции Chanel Haute Couture весна-лето 2025. Мама и дочь, разумеется, были одеты в наряды от Chanel, предоставленные французским модным домом.
Лили-Роуз предстала в черно-белом твидовом костюме с серебристыми деталями. Свой образ она дополнила серебряными туфлями и кожаной сумкой Chanel.
Ванесса привлекла внимание ярким пиджаком с перьям, надев его поверх блестящего топа. Этот яркий наряд она сочетала с классическими черными брюками, сапогами на каблуке и солнцезащитными очками.