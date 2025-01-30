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49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» вышла на публику в жакете: «Помолодела»

Актриса Ева Лонгория посетила модный показ в Париже

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», актриса Ева Лонгория пришла на модный показ Elie Saab Couture в Париже в костюме из белого твида. Об этом сообщает WWD.

Ева Лонгория
Ева ЛонгорияИсточник: Legion-Media.ru

49-летняя актриса позировала в твидовом костюме: белых брюках-палаццо и приталенном жакете. Образ дополнила бежевая сумка, золотые серьги и подвеска. Волосы ей уложили в низкий пучок и выпустили пряди с легкими локонами.

«Помолодела», «Шикарная», «Вот это фигура», «Хорошеет с годами», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

В октябре Ева Лонгория позировала на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, золотистыми тенями и пыльно-розовыми губами.

Ранее сообщалось, что Ева Лонгория пожертвовала миллион долларов на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.