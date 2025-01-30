Бондарчук покинул пост главы совета директоров «Ленфильма» в декабре 2024 года

«Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии “Ленфильм” в декабре 2024 года. [Министр культуры РФ] Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года», — сказал представитель Бондарчука. Это решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера «НМГ студии», отмечает собеседник агентства.