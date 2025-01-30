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Бондарчук покинул пост главы совета директоров «Ленфильма» в декабре 2024 года

Режиссер занимал эту должность с октября 2012 года
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильма» еще в декабре 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе режиссера.

Ранее источники РБК сообщали, что Бондарчук покинет этот пост, а документ в ближайшее время должны подписать в Росимуществе.

«Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии “Ленфильм” в декабре 2024 года. [Министр культуры РФ] Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности, которую он занимал с октября 2012 года», — сказал представитель Бондарчука. Это решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера «НМГ студии», отмечает собеседник агентства.

Бондарчук возглавлял совет директоров «Ленфильма» с 2012 года. В пресс-службе обратили внимание на то, что за прошедшие 12 лет на киностудии была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны.

За последние 4 года было выпущено более 25 картин, снятых на студии, прошло более 10 выставочных проектов, была открыта смотровая площадка. Кроме того, совместно с Минкультуры РФ был запущен новаторский проект «Ленфильм-дебют», лаборатория для режиссеров-дебютантов в полном метре.

«Все эти нововведения продолжат работу в новом году в штатном режиме. Также продолжатся съемки: павильоны студии расписаны на месяцы вперед», — резюмировал представитель Бондарчука.

11 декабря 2024 года в Росимуществе сообщали о прекращении полномочий генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Суворова и назначении на эту должность Надежды Андрющенко.