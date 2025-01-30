Когда-то она была кумиром всех гламурных школьниц, а все благодаря роли Лели в сериале «Деффчонки». Но Полина Максимова явно не из тех, кто эксплуатирует один и тот же образ. В 2018 году состоялась премьеры драмы «Без меня», в которой актриса предстала с короткой стрижкой и выбритыми висками.