Актерская карьера предполагает готовность пойти на жертвы, и одна из них — кардинальная смена имиджа. Режиссер может попросить перекрасить волосы, побриться налысо, набрать или скинуть вес — и все это в сжатые сроки. Расскажем об актрисах, которые рискнули и открылись публике с новой стороны.
1. Сидни Суини
В 2024 году голливудскую актрису утвердили на главную роль в байопике об известной боксерше Кристи Мартин. Тогда многие пользователи Сети высказали сомнение, что эта хрупкая блондинка может перевоплотиться в женщину с мускулами. Но ради роли Сидни Суини набрала вес, поработал над рельефом и отрезала свои белокурые локоны, перекрасив их в темный цвет.
На кадрах с площадки в Сидни едва ли можно узнать актрису, которая проснулась знаменитой после роли легкомысленной блондинки Кэсси в хите HBO «Эйфория». Ради съемок в проекте о «женской версии Рокки» Суини, по ее признанию, несколько месяцев сутками тренировалась в спортзале и пересмотрела множество интервью Кристи Мартин. Дата премьеры картины пока не раскрывается. Известно, что фильм находится на стадии постпродакшна.
2. Полина Максимова
Когда-то она была кумиром всех гламурных школьниц, а все благодаря роли Лели в сериале «Деффчонки». Но Полина Максимова явно не из тех, кто эксплуатирует один и тот же образ. В 2018 году состоялась премьеры драмы «Без меня», в которой актриса предстала с короткой стрижкой и выбритыми висками.
В 2020-м Максимова еще больше удивила зрителей. Ради съемок в сериале «257 причин, чтобы жить» звезда побрилась налысо. По сюжету ее героиня борется с раком. Полина рассказала, что режиссер Максим Свешников предлагал ей альтернативный вариант: четыре часа пластического грима каждый съемочный день. Но актриса не захотела тратить столько времени, поэтому легко рассталась с волосами.
Старания Максимовой оценила не только публика, но и критики, зарубежные в том числе. На фестивале Canneseries-2020 Полина получила приз в номинации «Лучшая актерская игра».
3. Шарлиз Терон
Актриса неоднократно меняла внешность ради съемок. Но особенно хочется отметить ее роль в биографической криминальной драме 2003 года «Монстр». Ради перевоплощения в серийную убийцу Эйлин Уорнос красотка Шарлиз Терон набрала 13 килограммов, постриглась, сбрила брови и с помощью специальных протезов сделала коррекцию формы зубов.
Старания Терон полностью оправдались. Критики единогласно назвали игру Шарлиз одной из самых выдающихся в кинематографе. За эту роль голливудская дива была удостоена «Оскара».
4. Александра Бортич
В 2017-м актрису утвердили на главную роль в фильме Алексея Нужного «Я худею». В том же году были обнародованы первые кадры со съемочной площадки, на которых Александра Бортич предстала в новом образе. Она поправилась на 20 килограммов, так как по сюжету ее героиня работает кондитером и набирает вес.
Но Саше для этой роли предстояло не только набрать, но и скинуть вес, причем в рекордные сроки — для того, чтобы снять ее героиню после преображения. Всего за месяц и благодаря диете и тренировкам актриса сбросила 15 кило. Игра Бортич и сама лента зрителям понравились. В 2018 году «Я худею» стал одним из самых кассовых российских фильмов.
5. Кристен Стюарт
Звезда, которая прославилась благодаря роли Беллы Свон в знаменитых «Сумерках», уже много лет эпатирует публику своим имиджем, высказываниями и поведением. Но это не мешает ей оставаться востребованной актрисой. В 2020 году состоялась премьера научно-фантастического триллера «Под водой», в котором Кристен Стюарт сыграла главную роль.
По сюжету группа исследователей оказывается в заточении на дне Марианской впадины и в попытках подняться наверх сталкивается с неизвестными формами жизни. Перед съемками Кристен побрилась налысо, причем это не было условием режиссера — Стюарт приняла такое решение самостоятельно. По словам актрисы, изучив сценарий, она поняла, что имидж ее героини должен быть более дерзким.
6. Мария Кожевникова
Звезда «Универа» в свое время очень устала от образа гламурной блондинки Аллочки, поэтому стремилась попасть в серьезные проекты. В 2013 году ее утвердили для съемок в военной драме «Батальонъ». Марии Кожевниковой предстояло побриться налысо, причем сделать это прямо в кадре. Поначалу актриса сомневалась, но поддержка мужа Евгения помогла ей решиться на этот серьезный шаг. После премьеры фильма и зрители взглянули на Марию другими глазами.
7. Тильда Суинтон
Практически каждая роль Тильды Суинтон требовала от нее кардинальной смены имиджа, на что актриса с радостью соглашалась. В «Отеле "Гранд Будапешт"» на тот момент 54-летняя Суинтон сыграла 84-летнюю старушку. Каждый съемочный день несколько специалистов накладывали на звезду грим, надевали линзы с эффектом катаракты и седой парик. Для съемок в фантастическом боевике «Доктор Стрэндж» Тильда просто побрилась наголо.
Самое эффектное появление Суинтон произошло в фильме «Суспирия». Актриса сыграла сразу три роли: одну мужскую и две женские. И об этом не знали даже члены съемочной группы. Многие думали, что роль пожилого психоаналитика исполнил малоизвестный артист, но на самом деле под тонной грима оказалась Тильда Суинтон.
8. Софья Зайка
Ради роли в сериале «Фитнес» актриса похудела на 20 килограммов всего за три месяца. Софья Зайка занималась в спортзале, бегала, голодала и добилась результата. Правда, практически сразу после съемок вес начал возвращаться. В итоге Софья набрала 10 килограммов, но, по словам актрисы, ей комфортно в своем теле, да и мужа все устраивает.
9. Марион Котийяр
В 2008 году французская актриса получила «Оскар» за роль Эдит Пиаф в биографическом фильме «Жизнь в розовом цвете». Марион Котийяр блестяще перевоплотилась в величайшую звезду эстрады и согласилась на все эксперименты с внешностью. Актриса сбрила брови и удалила часть волос. Чтобы заговорить голосом Пиаф и перенять ее манеру речи, Котийяр занималась с преподавателем. Артистка потом признавалась, что после съемок еще год не могла отойти от образа.
10. Полина Гренц
Своенравная пышка из «Физрука» часто подвергалась насмешкам со стороны своих одноклассников и учителя. На самом же деле исполнительница этой роли Полина Гренц никогда не страдала от лишнего веса. Напротив, чтобы ее утвердили в проект, она набрала 10 килограммов.
По словам Полины, она ежедневно налегала на шоколад и мучное. Результат не заставил себя ждать — через два месяца Гренц была готова к съемкам. Но после работы на сериалом актриса села на диету и сбросила даже больше, чем набрала.