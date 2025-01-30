Дмитрий Дюжев побывал на премьере исторического фильма «Злой город». В беседе с журналистами актер признался, что любит картины в этом жанре и как раз недавно закончил работу в одном из таких, сыграв в нем Григория Распутина.
«Историческое кино очень люблю. Только недавно закончил работу над ролью Григория Ефимовича Распутина в картине “Романовы”», — рассказал Дюжев.
Известно, что съемки исторического фильма о семье последнего российского императора Николая II стартовали в марте прошлого года в Тобольске. В основу сюжета легла книга «Романовы: Преданность и предательство» Сергея Козлова.
«Картина начинается с убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево и завершается расстрелом царской семьи в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме. Также мы расскажем о судьбе брата Николая II Михаила Романова, о попытке освобождения царской семьи и других малоизвестных исторических эпизодах», — говорил ранее «Комсомольской правде» главный продюсер проекта Олег Урушев.
Помимо Дюжева, в фильме также снимались Виталий Кищенко, Иван Колесников, Ксения Кутепова, Екатерина Гусева и Антон Батырев.