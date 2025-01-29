Звезда «Постучись в мою дверь» снимется в турецкой адаптации сериала «Почка»

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел сыграет главную роль в турецкой адаптации российского сериала «Почка». Об этом сообщает Telegram-канал ВПШ.
В соцсетях активно обсуждают турецкую версию российского сериала «Почка», в котором главную роль играет Любовь Аксенова. Теперь роль настойчивой и уверенной женщины, которой срочно нужно найти себе новую почку, будет исполнять актриса Ханде Эрчел. Актерский состав и детали сюжета пока неизвестны.
Напомним, «Почка» — российский сериал, премьера которого состоялась в 2022 году на онлайн-платформе Kion. Сюжет рассказывает о чиновнице Наталье Кустовой, которая пытается любыми способами, включая незаконные, найти себе донорскую почку. На данный момент у сериала вышло два сезона, премьера третьего ожидается в 2025 году.