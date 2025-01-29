Звезда «Постучись в мою дверь» снимется в турецкой адаптации сериала «Почка»

Напомним, «Почка» — российский сериал, премьера которого состоялась в 2022 году на онлайн-платформе Kion. Сюжет рассказывает о чиновнице Наталье Кустовой, которая пытается любыми способами, включая незаконные, найти себе донорскую почку. На данный момент у сериала вышло два сезона, премьера третьего ожидается в 2025 году.