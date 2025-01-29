Селена Гомес высмеяла предложение о своей депортации из США

«Депортируйте Селену Гомес. Она предпочла нелегалов Америке, потому что она — потомок в третьем поколении мексиканских нелегалов, которые получили гражданство в 1987 году в рамках амнистии. Она относится к Америке свысока, как и ее нелегальные родители. Может, Селену тоже стоит депортировать?» — отреагировал Паркер на своей станице в соцсетях.