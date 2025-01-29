Селена Гомес высмеяла предложение о своей депортации из США

В своих соцсетях Селена Гомес расплакалась, обсуждая судьбу мексиканцев без документов, которых депортируют из США. Она выразила поддержку тем, кто оказался в бедственном положении.
Актриса столкнулась с критикой со стороны некоторых сторонников жесткой иммиграционной политики, включая кандидата в Сенат Сэма Паркера. Его комментарии, в которых он предложил депортировать Гомес в Мексику из-за ее поддержки мигрантов, вызвали много обсуждений.
«Депортируйте Селену Гомес. Она предпочла нелегалов Америке, потому что она — потомок в третьем поколении мексиканских нелегалов, которые получили гражданство в 1987 году в рамках амнистии. Она относится к Америке свысока, как и ее нелегальные родители. Может, Селену тоже стоит депортировать?» — отреагировал Паркер на своей станице в соцсетях.
Гомес, в свою очередь, ответила на критику с юмором и спокойствием, подчеркивая важность поддержки тех, кто оказался в трудной ситуации.
«О, мистер Паркер, мистер Паркер. Спасибо за смех и угрозу», — ответила Селена.