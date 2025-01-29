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Селена Гомес высмеяла предложение о своей депортации из США

Актриса выступает против жесткой миграционной политики в Штатах
Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

В своих соцсетях Селена Гомес расплакалась, обсуждая судьбу мексиканцев без документов, которых депортируют из США. Она выразила поддержку тем, кто оказался в бедственном положении.

Актриса столкнулась с критикой со стороны некоторых сторонников жесткой иммиграционной политики, включая кандидата в Сенат Сэма Паркера. Его комментарии, в которых он предложил депортировать Гомес в Мексику из-за ее поддержки мигрантов, вызвали много обсуждений.

«Депортируйте Селену Гомес. Она предпочла нелегалов Америке, потому что она — потомок в третьем поколении мексиканских нелегалов, которые получили гражданство в 1987 году в рамках амнистии. Она относится к Америке свысока, как и ее нелегальные родители. Может, Селену тоже стоит депортировать?» — отреагировал Паркер на своей станице в соцсетях.

Гомес, в свою очередь, ответила на критику с юмором и спокойствием, подчеркивая важность поддержки тех, кто оказался в трудной ситуации.

«О, мистер Паркер, мистер Паркер. Спасибо за смех и угрозу», — ответила Селена.