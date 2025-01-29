Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ченнинг Татум рискует потерять роль в киновселенной Marvel

По слухам, актер не появится в следующей картине о Людях Икс
Ченнинг Татум
Ченнинг ТатумИсточник: Legion-Media.ru

Ченнинг Татум, по сообщению киноинсайдера Даниэля Рихтмана, не вернется к роли Гамбита в новой серии фильмов Marvel. Студия уже подыскивает нового актера для этого персонажа в фильме о Людях Икс, ожидая дополнительной информации о кастинге.

Татум впервые сыграл Гамбита в «Дэдпуле и Росомахе» и надеялся на сольный фильм, но съемки так и не начались. Актер заявил, что пора оставить надежды на исполнение этой роли, хотя иногда обсуждает этот вопрос с Marvel.

«Возможно, они ждут, чтобы посмотреть, как это будет с нами или без нас. Мы созваниваемся время от времени, но мы должны духовно, эмоционально, как бы мысленно отпустить это» — сказал Татум.