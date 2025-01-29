Ченнинг Татум рискует потерять роль в киновселенной Marvel

Ченнинг Татум, по сообщению киноинсайдера Даниэля Рихтмана, не вернется к роли Гамбита в новой серии фильмов Marvel. Студия уже подыскивает нового актера для этого персонажа в фильме о Людях Икс, ожидая дополнительной информации о кастинге.
Татум впервые сыграл Гамбита в «Дэдпуле и Росомахе» и надеялся на сольный фильм, но съемки так и не начались. Актер заявил, что пора оставить надежды на исполнение этой роли, хотя иногда обсуждает этот вопрос с Marvel.
«Возможно, они ждут, чтобы посмотреть, как это будет с нами или без нас. Мы созваниваемся время от времени, но мы должны духовно, эмоционально, как бы мысленно отпустить это» — сказал Татум.