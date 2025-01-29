90-летняя Валентина Талызина сделала неожиданное признание о возрасте

Известная актриса Валентина Талызина в январе отпраздновала солидную дату. Звезде театра и кино исполнилсь 90 лет. Талызина рассказала, что получила множество поздравлений от своих коллег, близких, друзей и поклонников.
Вот только мысль о том, сколько лет ей исполнилось, приводит Валентину Илларионовну в ужас. Актриса признается, что не может пока ее принять.
«Никогда не считала годы. Ни годы не считала, ни ботоксы не считала. Ничего не считала», — поделилась звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» в беседе с MK.RU.
Народная артистка призналась, что полна сил и энергии и мечтает о новых ролях. Вот только то, что предлагают, ей не очень интересно.
«Мне больше интересно то, что я предлагаю», — заключила Талызина.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил с юбилеем Валентину Талызину.