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90-летняя Валентина Талызина сделала неожиданное признание о возрасте

Народная артистка 22 января отметила юбилей
Валентина Талызина
Валентина ТалызинаИсточник: Legion-Media.ru

Известная актриса Валентина Талызина в январе отпраздновала солидную дату. Звезде театра и кино исполнилсь 90 лет. Талызина рассказала, что получила множество поздравлений от своих коллег, близких, друзей и поклонников.

Вот только мысль о том, сколько лет ей исполнилось, приводит Валентину Илларионовну в ужас. Актриса признается, что не может пока ее принять.

«Никогда не считала годы. Ни годы не считала, ни ботоксы не считала. Ничего не считала», — поделилась звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» в беседе с MK.RU.

Народная артистка призналась, что полна сил и энергии и мечтает о новых ролях. Вот только то, что предлагают, ей не очень интересно.

«Мне больше интересно то, что я предлагаю», — заключила Талызина.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с юбилеем Валентину Талызину.