Внешность 71-летней жены Стивена Спилберга на новых фото вызвала споры в сети

«Как бы то ни было, она остается очень красивой женщиной», «Выглядит хорошо для ее возраста», «Стильная и великолепная», «Стройная и имеет хороший вкус в одежде, но выглядит на свой возраст», «Выглядит ужасно», «Сделанное лицо, но она выглядит лучше [82-летнего американского актера Харрисона] Форда», «Слишком много ботокса и филлеров делают женщину неузнаваемой», «Вероятно, она перенесла много процедур, потому что пару лет назад выглядела действительно очень морщинистой и старой», — заявили юзеры.