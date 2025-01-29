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Звезда «Войны и мира» устроил свидание с возлюбленной под Эйфелевой башней

Актер Каллум Тернер и певица Дуа Липа провели свидание в Париже
Каллум Тернер и Дуа Липа
Каллум Тернер и Дуа ЛипаИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Война и мир» Каллум Тернер и его возлюбленная, певица Дуа Липа устроили свидание в городе любви и поцелуев — Париже. На фоне главного символа французской столицы, Эйфелевой башни, влюбленные создали поистине кинематографичную картину своих отношений.

Папарацци застали, как знаменитости нежно обнимались, слушали музыку, смеялись и кружились в романтическом танце на фоне Эйфелевой башни. Пара не стеснялась проявлять свои эмоции на глазах у прохожих, снимая счастливые моменты на камеру телефона. Кадрами поделилось издание Daily Mail.