Звезда «Войны и мира» устроил свидание с возлюбленной под Эйфелевой башней

Папарацци застали, как знаменитости нежно обнимались, слушали музыку, смеялись и кружились в романтическом танце на фоне Эйфелевой башни. Пара не стеснялась проявлять свои эмоции на глазах у прохожих, снимая счастливые моменты на камеру телефона. Кадрами поделилось издание Daily Mail.