Звезда «Войны и мира» устроил свидание с возлюбленной под Эйфелевой башней

Звезда сериала «Война и мир» Каллум Тернер и его возлюбленная, певица Дуа Липа устроили свидание в городе любви и поцелуев — Париже. На фоне главного символа французской столицы, Эйфелевой башни, влюбленные создали поистине кинематографичную картину своих отношений.
Папарацци застали, как знаменитости нежно обнимались, слушали музыку, смеялись и кружились в романтическом танце на фоне Эйфелевой башни. Пара не стеснялась проявлять свои эмоции на глазах у прохожих, снимая счастливые моменты на камеру телефона. Кадрами поделилось издание Daily Mail.