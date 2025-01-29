В Сеть попали детали личной переписки Блейк Лайвли и Джастина Бальдони

Скандал с участием Блейк Лайвли и Джастина Бальдони с каждым днем обрастает подробностями. В распоряжении Daily Mail оказались скриншоты переписки, из которой, как пишет таблоид, не совсем понятно, кто с кем флиртовал.
«Я чувствую то же самое. Это такое приятное чувство, когда мы выполняем работу, которой мы гордимся. И делаем это вместе», — писала актриса.
«Мне нравится сентиментальная Блейк», — ответил режиссер.
«Не стоит с ней встречаться», — отреагировала Лайвли.
Напомним, актриса обвинила коллегу в домогательствах, а он посчитал, что это она чересчур навязывалась, в том числе чтобы «захватить власть» над фильмом «Все закончится на нас», на съемках которого и разгорелся скандал. Адвокаты Бальдони говорили, что «комфортное общение» должно было облегчить совместную работу, поэтому режиссер его поддерживал.
Ранее стало известно, что Бальдони подал иск на $400 млн против Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.