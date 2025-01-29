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В Сеть попали детали личной переписки Блейк Лайвли и Джастина Бальдони

Актеры обвиняют друг друга в неподобающем поведении на съемках фильма
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Кадр из фильма «Все закончится на нас»

Скандал с участием Блейк Лайвли и Джастина Бальдони с каждым днем обрастает подробностями. В распоряжении Daily Mail оказались скриншоты переписки, из которой, как пишет таблоид, не совсем понятно, кто с кем флиртовал.

«Я чувствую то же самое. Это такое приятное чувство, когда мы выполняем работу, которой мы гордимся. И делаем это вместе», — писала актриса.

«Мне нравится сентиментальная Блейк», — ответил режиссер.

«Не стоит с ней встречаться», — отреагировала Лайвли.

Напомним, актриса обвинила коллегу в домогательствах, а он посчитал, что это она чересчур навязывалась, в том числе чтобы «захватить власть» над фильмом «Все закончится на нас», на съемках которого и разгорелся скандал. Адвокаты Бальдони говорили, что «комфортное общение» должно было облегчить совместную работу, поэтому режиссер его поддерживал.

Ранее стало известно, что Бальдони подал иск на $400 млн против Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.