В Сеть попали детали личной переписки Блейк Лайвли и Джастина Бальдони

Напомним, актриса обвинила коллегу в домогательствах, а он посчитал, что это она чересчур навязывалась, в том числе чтобы «захватить власть» над фильмом «Все закончится на нас», на съемках которого и разгорелся скандал. Адвокаты Бальдони говорили, что «комфортное общение» должно было облегчить совместную работу, поэтому режиссер его поддерживал.