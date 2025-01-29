Звезда «Сумерек» пришла на кинопоказ в прозрачном костюме

Звезда франшизы «Сумерки» Кристен Стюарт появилась на публике в «голом» костюме. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
34-летняя Кристен Стюарт посетила специальный показ фильма «Люби меня», в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло 28 января в DGA Theater Complex в Лос-Анджелесе.
Актриса появилась на премьере в прозрачном костюме Chanel, который состоял из жакета с блестящей серебристой и нежно-розовой отделкой и брюк. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Кристен Стюарт дополнила наряд босоножками на каблуках, кольцами и цепочкой. Ей уложили волосы и сделали макияж с темными тенями.
Несколько недель назад Кристен Стюарт была замечена во время обеда с друзьями в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на публике с новым цветом волос, она вновь стала блондинкой. Артистку засняли в синем свитере с V-образным вырезом, светло-голубых джинсах с подворотами, белых носках, черных кроссовках и солнцезащитных очках. В руке знаменитость несла джинсовую куртку. Читатели Daily Mail не оценили новый цвет волос Кристен Стюарт.