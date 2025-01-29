Звезда «Сумерек» пришла на кинопоказ в прозрачном костюме

Несколько недель назад Кристен Стюарт была замечена во время обеда с друзьями в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на публике с новым цветом волос, она вновь стала блондинкой. Артистку засняли в синем свитере с V-образным вырезом, светло-голубых джинсах с подворотами, белых носках, черных кроссовках и солнцезащитных очках. В руке знаменитость несла джинсовую куртку. Читатели Daily Mail не оценили новый цвет волос Кристен Стюарт.