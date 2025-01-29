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48-летняя Риз Уизерспун вышла в свет в мини-юбке с рюшами

Актриса презентовала новый фильм «Вы сердечно приглашены» со своим участием

Риз Уизерспун посетила премьеру фильма «Вы сердечно приглашены» режисера Николаса Столлера. Мероприятие накануне состоялось в «Джаз в Линкольн-центре» в Нью-Йорке.

Риз Уизерспун
Риз УизерспунИсточник: Legion-Media.ru

Для светского мероприятия 48-летняя актриса выбрала образ total black от Louis Vuitton. Она надела жакет с баской, золотыми пуговицами и молнией, а также мини-юбку с рюшами и туфли-лодочки на шпильках.

Уизерспун сделала легкий макияж и уложила волосы. На дорожку актриса вышла со своим коллегой Уиллом Фарреллом.

По сюжету, Джим (Уилл Фаррелл) организовывает для дочери Дженни свадьбу ее мечты. Для торжества он вместе с наследницей забронировал роскошную виллу на курорте.

Однако, когда молодожены и гости приезжают на место, выясняется, что особняк уже забронирован другими людьми. Оказывается, Марго (Риз Уизерспун) арендовала виллу для свадьбы своей сестры Невы.

Джим и Марго не остановятся ни перед чем, чтобы порадовать своих близких и устроить для них незабываемый праздник.

Фильм «Вы сердечно приглашены» будет доступен для просмотра на платформе Prime Video 30 января.