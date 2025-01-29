Шэрон Стоун узнала, что приходится родственницей императору Карлу Великому

У актрисы Шэрон Стоун обнаружились королевские корни. Она узнала, что король Карл Великий — ее 38-й прадед, сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что Стоун узнала об этом в ходе выступления в популярном шоу PBS «В поисках своих корней».
Актриса лишилась дара речи, когда узнала, что Карл Великий, известный правитель, оказавший существенное влияние на развитие Европы, является ее 38-м прадедом. Этот человек прославился как первый император Священной Римской империи.
Ранее Шэрон Стоун вспомнила о пережитом инсульте.