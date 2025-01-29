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Мэттью Макконахи обратился к жене в день ее рождения: «Спасибо тебе»

Актер показал новое видео со своей супругой

Мэттью Макконахи в личном блоге опубликовал новый ролик со своей женой Камилой Алвес. Голливудский актер посвятил пост супруге в честь дня ее рождения — 28 января Алвес исполнилось 42 года.

В ролике звезда «Интерстеллара» запечатлел, как жена входит в слегка освещенное помещение и останавливается у стены. Свет падает на нее, показывая ее силуэт в профиль. Алвес была одета в широкие брюки, куртку и ботильоны на каблуках.

«Настоящая сделка. Спасибо тебе», — лаконично отметил 55-летний Макконахи.

Алвес сделала репост ролика и написала: «Когда твой муж не делится тем, что он публикует, пока ты не увидишь это сама… Это очень мило, дорогой!».

Напомним, Мэттью Макконахи познакомился с Камилой Алвес в 2006 году в ночном клубе. Актер говорил, что сразу же обратил на нее внимание и решил познакомиться. Вскоре они начали встречаться, но заключать брак не спешили.

В 2008 году у пары родился сын Леви, спустя два года — дочь Вида, а еще через два года — сын Ливингстон. Макконахи и Алвес сыграли свадьбу лишь в июне 2012 года.