Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»

«Сезар» вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа по результатам голосования. Наибольшее число премий (по десять) получили фильмы «Последнее метро» (1980) режиссера Франсуа Трюффо и «Сирано де Бержерак» (1990) режиссера Жан-Поля Раппно. В обоих главную роль исполнил Жерар Депардье. Среди актеров чаще других премию получала Изабель Аджани, которая признавалась лучшей актрисой пять раз (1982, 1984, 1989, 1995, 2010).