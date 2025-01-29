Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»

Французская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар» за 2024 год. Церемония награждения пройдет 28 февраля 2025 года в концертном зале «Олимпия» в Париже. Также премия будет транслироваться на Canal+.
Лидером по количеству номинаций (14) стал приключенческий фильм «Граф Монте-Кристо» Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта, пишет Variety. 13 номинаций получила мелодрама Жиля Лелуша «Разбитые сердца», 12 — мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара.
Наряду с «Графом Монте-Кристо» и «Эмилией Перес» в категории «Лучший фильм» представлены «История Сулеймана» Бориса Ложкина, «Мизерикордия» Алена Гироди и «Марширующий оркестр» Эммануэля Курколя.
В категорию «Лучший иностранный фильм» попали фильмы «Анора» Шона Бэйкера, «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси, «Субстанция» Корали Фаржа, «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа и «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Последний активно участвовал в прошлом наградном сезоне и получил, в частности, два «Оскара». Издание Variety пояснило, что картина не могла быть номинирована на «Сезар» в прошлом году из-за поздней даты выхода во Франции — 31 января 2024 года, тогда как в США он вышел в прокат 15 декабря 2023-го. По той же причине сейчас в список номинантов не попал фильм «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса — он только что вышел в прокат во Франции.
«Анора» — не первый проект с российским актером Юрой Борисовым, претендующий на «Сезар». В 2022 году среди номинантов был фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена. Тогда победу одержала драма «Отец» с Энтони Хопкинсом.
Почетную награду за вклад в киноискусство получит Джулия Робертс.
«Джулия Робертс — не только кинозвезда, но и культурная икона, чье влияние распространяется далеко за пределы ее актерской карьеры», — отметили в академии. Жюри в этом году возглавит 80-летняя французская актриса Катрин Денев.
«Сезар» вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа по результатам голосования. Наибольшее число премий (по десять) получили фильмы «Последнее метро» (1980) режиссера Франсуа Трюффо и «Сирано де Бержерак» (1990) режиссера Жан-Поля Раппно. В обоих главную роль исполнил Жерар Депардье. Среди актеров чаще других премию получала Изабель Аджани, которая признавалась лучшей актрисой пять раз (1982, 1984, 1989, 1995, 2010).
Победителем предыдущей, 49-й премии «Сезар» был признан фильм «Анатомия падения», а его постановщица Жюстин Трие — лучшим режиссером. Лучшей актрисой стала исполнительница главной роли Сандра Хюллер.