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Фильм «Анора» с Юрой Борисовым номинировали на премию «Сезар»

Картина попала в категорию «Лучший фильм на иностранном языке»
Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора»

Французская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию «Сезар» за 2024 год. Церемония награждения пройдет 28 февраля 2025 года в концертном зале «Олимпия» в Париже. Также премия будет транслироваться на Canal+.

Лидером по количеству номинаций (14) стал приключенческий фильм «Граф Монте-Кристо» Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта, пишет Variety. 13 номинаций получила мелодрама Жиля Лелуша «Разбитые сердца», 12 — мюзикл «Эмилия Перес» Жака Одиара.

Наряду с «Графом Монте-Кристо» и «Эмилией Перес» в категории «Лучший фильм» представлены «История Сулеймана» Бориса Ложкина, «Мизерикордия» Алена Гироди и «Марширующий оркестр» Эммануэля Курколя.

Кадр из фильма «Субстанция»
Кадр из фильма «Субстанция»

В категорию «Лучший иностранный фильм» попали фильмы «Анора» Шона Бэйкера, «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси, «Субстанция» Корали Фаржа, «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа и «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Последний активно участвовал в прошлом наградном сезоне и получил, в частности, два «Оскара». Издание Variety пояснило, что картина не могла быть номинирована на «Сезар» в прошлом году из-за поздней даты выхода во Франции — 31 января 2024 года, тогда как в США он вышел в прокат 15 декабря 2023-го. По той же причине сейчас в список номинантов не попал фильм «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса — он только что вышел в прокат во Франции.

Кадр из фильма «Купе номер 6»
Кадр из фильма «Купе номер 6»

«Анора» — не первый проект с российским актером Юрой Борисовым, претендующий на «Сезар». В 2022 году среди номинантов был фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена. Тогда победу одержала драма «Отец» с Энтони Хопкинсом.

Почетную награду за вклад в киноискусство получит Джулия Робертс.

«Джулия Робертс — не только кинозвезда, но и культурная икона, чье влияние распространяется далеко за пределы ее актерской карьеры», — отметили в академии. Жюри в этом году возглавит 80-летняя французская актриса Катрин Денев.

«Сезар» вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа по результатам голосования. Наибольшее число премий (по десять) получили фильмы «Последнее метро» (1980) режиссера Франсуа Трюффо и «Сирано де Бержерак» (1990) режиссера Жан-Поля Раппно. В обоих главную роль исполнил Жерар Депардье. Среди актеров чаще других премию получала Изабель Аджани, которая признавалась лучшей актрисой пять раз (1982, 1984, 1989, 1995, 2010).

Победителем предыдущей, 49-й премии «Сезар» был признан фильм «Анатомия падения», а его постановщица Жюстин Трие — лучшим режиссером. Лучшей актрисой стала исполнительница главной роли Сандра Хюллер.